O armazenamento correto ajuda a preservar a eficácia da insulina e evitar alterações que podem comprometer o tratamento (Imagem: Caroline Ruda | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A insulina é um hormônio produzido naturalmente pelo pâncreas, responsável por ajudar a glicose presente no sangue a entrar nas células, onde será utilizada como fonte de energia. Quando o organismo não a produz de forma suficiente ou não consegue utilizá-la adequadamente, pode ser necessário recorrer à aplicação do hormônio como medicamento, especialmente no tratamento do diabetes.

No entanto, a insulina é um medicamento sensível às condições de armazenamento e exige cuidados específicos para manter sua eficácia. Isso porque o calor excessivo, o congelamento e a exposição direta à luz podem alterar sua estrutura e comprometer sua ação no organismo, dificultando o controle dos níveis de glicose no sangue.

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Ana Patricia Queiroz, coordenadora do curso de Farmácia da Faculdade Unime Anhanguera, explica que isso não significa que toda insulina precisa permanecer o tempo inteiro na geladeira. “Em geral, frascos, refis e canetas ainda fechados devem ser conservados entre 2 °C e 8 °C. Depois de aberto, o medicamento em uso pode permanecer em temperatura ambiente, normalmente abaixo de 30 °C, durante o período indicado pelo fabricante”, esclarece.

A docente ressalta, ainda, que esse prazo varia conforme o tipo de insulina e o dispositivo. “Algumas apresentações podem ser utilizadas por quatro semanas, enquanto outras chegam a seis ou oito semanas. Por isso, a bula e a orientação da equipe de saúde devem prevalecer”, afirma.

A seguir, a especialista aponta erros que podem comprometer o medicamento. Confira!

1. Colocar a insulina próxima ao congelador

Guardar a insulina na parte mais fria da geladeira aumenta o risco de congelamento. Temperaturas abaixo de 2 °C podem alterar a estrutura do medicamento. O ideal é conservar as unidades fechadas nas prateleiras centrais ou inferiores, afastadas das paredes e do congelador. Se a insulina congelar, deverá ser descartada, mesmo que volte ao estado líquido.

2. Guardar o medicamento na porta da geladeira

Embora pareça um local prático, a porta sofre oscilações de temperatura cada vez que a geladeira é aberta. O movimento frequente também pode submeter o produto a vibrações. A recomendação é armazenar a insulina em uma prateleira interna, protegida pela embalagem original e, quando indicado, dentro de um recipiente limpo com tampa.

3. Manter a caneta em uso sempre refrigerada

Nem toda caneta que já está em uso deve voltar à geladeira. Muitas apresentações podem permanecer em temperatura ambiente inferior a 30 °C. Algumas canetas recarregáveis, inclusive, não devem ser guardadas sob refrigeração enquanto contêm o refil em uso.

Aplicar insulina muito fria também pode aumentar o desconforto no local da injeção. Quando a conservação refrigerada for necessária, a orientação pode incluir retirá-la da geladeira cerca de 30 minutos antes da aplicação.

4. Deixar a insulina exposta ao sol ou dentro do carro

Bolsas fechadas, porta-luvas e veículos estacionados podem atingir temperaturas elevadas em pouco tempo. A exposição ao calor pode reduzir a potência do medicamento, mesmo que sua aparência não mude. Em casa, a insulina em uso deve ficar em um ambiente fresco, protegido do sol e distante de fogão, forno, janelas e equipamentos que produzam calor.

5. Encostar o frasco ou a caneta diretamente no gelo

Durante o transporte, colocar a insulina em contato direto com gelo ou placas congeladas pode provocar congelamento localizado. Quando houver necessidade de uma embalagem térmica, deve existir uma barreira que impeça o contato direto.

Em deslocamentos curtos, o transporte pode ser feito em uma bolsa comum, desde que o medicamento não seja exposto ao sol ou ao calor excessivo. Em viagens de avião, a insulina deve permanecer na bagagem de mão, pois as baixas temperaturas do compartimento de cargas podem congelá-la.

Anotar a data do primeiro uso da insulina ajuda a evitar sua utilização após o prazo recomendado (Imagem: LightField Studios | Shutterstock)

6. Não registrar a data de abertura

A validade indicada na embalagem refere-se ao produto fechado e armazenado corretamente. Depois da primeira utilização, começa a contar um prazo diferente. Anotar a data de abertura no frasco, na caneta ou na caixa ajuda a evitar o uso além do período recomendado. A duração pode variar entre as apresentações, portanto não se deve adotar um único prazo para todos os tipos de insulina.

7. Utilizar a insulina mesmo após mudanças na aparência

Alterações de cor, partículas, grumos, cristais ou aspecto diferente do habitual podem indicar comprometimento. Entretanto, é importante conhecer as características visuais esperadas de cada tipo de insulina.

Insulinas transparentes não devem ficar turvas. Já algumas naturalmente turvas precisam ser homogeneizadas suavemente, conforme as instruções. Agitar com força pode formar bolhas e dificultar a precisão da dose.

Cuidados ao utilizar a insulina

Caso suspeite que a insulina tenha congelado, ficado exposta ao calor ou ultrapassado o prazo de uso, não aumente a dose para tentar compensar. A orientação é procurar o farmacêutico, o serviço de saúde ou a equipe responsável pelo tratamento.

Também é importante monitorar a glicemia. Elevações inesperadas e persistentes podem estar relacionadas a diversos fatores, incluindo problemas de conservação, falhas na técnica de aplicação, alimentação, infecções ou necessidade de ajuste terapêutico.

Por Deiwerson Damasceno dos Santos