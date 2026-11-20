Basta um momento de distração ao cortar legumes, abrir uma embalagem ou manusear utensílios para sofrer um pequeno acidente na cozinha. Embora muitos cortes sejam superficiais e possam ser cuidados em casa, algumas atitudes aparentemente inofensivas podem irritar a pele, dificultar a cicatrização ou aumentar o risco de complicações.

De acordo com Tatiane Santos, coordenadora de Enfermagem da Faculdade Anhanguera, os primeiros cuidados com cortes são importantes para controlar o sangramento, limpar o ferimento e proteger a região contra contaminações.

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Quando ocorre um corte, a primeira medida é avaliar a gravidade do ferimento. Em lesões superficiais, geralmente é possível realizar os cuidados iniciais em casa, mas é fundamental observar a intensidade do sangramento, a profundidade e a presença de sinais que indiquem necessidade de atendimento profissional, explica.

A seguir, confira erros comuns que podem atrapalhar a cicatrização de pequenos cortes!

1. Aplicar álcool diretamente no ferimento

Embora seja utilizado para higienizar superfícies e a pele íntegra em determinadas situações, o álcool não é indicado para limpar cortes abertos. A substância pode causar irritação e danificar células envolvidas na cicatrização. Para ferimentos superficiais, a orientação é lavar a região com água corrente limpa, utilizando sabonete suave na pele ao redor.

2. Colocar pó de café, açúcar ou outras receitas caseiras

Aplicar alimentos ou substâncias improvisadas sobre o corte pode introduzir contaminantes e dificultar a limpeza da lesão. O ideal é manter o ferimento livre desses produtos e utilizar materiais limpos para protegê-lo.

3. Retirar o curativo repetidamente para verificar a cicatrização

Manipular o ferimento sem necessidade pode aumentar o contato com microrganismos e prejudicar a proteção da região. Quando indicado, o curativo deve ser feito com material apropriado e trocado caso fique molhado, sujo ou conforme a orientação de um profissional de saúde.

Sangramentos intensos ou persistentes após um corte exigem atenção e podem indicar a necessidade de avaliação profissional (Imagem: antoniodiaz | Shutterstock)

4. Ignorar um sangramento que não para

Em cortes superficiais, aplicar pressão direta e contínua com uma gaze ou pano limpo costuma ajudar a controlar o sangramento. Entretanto, se ele for intenso, persistir apesar da compressão ou apresentar jatos de sangue, é necessário procurar atendimento imediatamente. Cortes profundos também precisam de avaliação, mesmo quando o sangramento diminui.

5. Desconsiderar sinais de infecção

Vermelhidão que aumenta, inchaço, calor local, dor progressiva, secreção purulenta e febre podem indicar complicações. Nessas situações, é importante buscar avaliação profissional, em vez de tentar resolver o problema apenas com produtos caseiros.

Um corte pequeno não deve ser motivo de pânico, mas também não pode ser negligenciado. A limpeza adequada e a observação da evolução do ferimento são essenciais. Além disso, é importante verificar se a vacinação contra o tétano está em dia, especialmente em lesões contaminadas, orienta a professora Tatiane Santos.

Importância de buscar ajuda profissional

Os cortes causados por objetos sujos, ferimentos profundos, perda de sensibilidade ou dificuldade para movimentar os dedos exigem avaliação profissional. Também é necessário procurar atendimento quando há suspeita de fragmentos de vidro ou outros materiais presos na lesão.

Por Priscila Dezidério