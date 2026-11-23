Você acabou de almoçar, está satisfeito, mas basta alguém oferecer um doce ou colocar um petisco na mesa para surgir aquela vontade de comer novamente. A situação é comum e levanta uma dúvida: se o organismo já recebeu alimento suficiente, por que ainda sentimos vontade de beliscar? A resposta envolve fatores que vão além da fome.

Segundo a Dra Sofia E. Castro Ferreira, coordenadora de Nutrição da Faculdade Anhanguera, o comportamento alimentar é influenciado tanto por sinais fisiológicos quanto por estímulos externos, como aparência, aroma, sabor e disponibilidade dos alimentos.

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A fome fisiológica está relacionada à necessidade de energia do organismo, mas nem toda vontade de comer surge dessa necessidade. Muitas vezes, o interesse por determinado alimento aparece porque ele é saboroso, está disponível ou desperta uma sensação de prazer, mesmo quando a pessoa já está satisfeita, explica.

Esse fenômeno está relacionado à chamada fome hedônica, caracterizada pelo desejo de consumir alimentos por suas propriedades prazerosas, independentemente da necessidade imediata de energia. Isso ajuda a explicar por que alguém pode recusar mais uma porção do almoço, mas aceitar uma sobremesa logo em seguida. A fome hedônica responde a combinações específicas, principalmente a alimentos com alta densidade energética, ricos em açúcar, gordura e sal, o que confere uma alta palatabilidade.

Por que é tão difícil parar de beliscar?

A variedade também desempenha um papel importante. Quando consumimos repetidamente um mesmo alimento, o interesse por ele tende a diminuir durante a refeição. Entretanto, a apresentação de um novo sabor ou textura pode despertar novamente a vontade de comer. Esse mecanismo é conhecido como saciedade sensorial específica.

O mindful eating (comer consciente) atua como uma “recalibragem” para o cérebro. Ele desativa a fome hedônica e fortalece a via de comunicação entre o intestino e o hipotálamo, permitindo que você volte a escutar os sinais biológicos de fome e saciedade.

De acordo com a nutricionista, olhar, tocar, cheirar, mastigar devagar e sentir na boca o alimento são alguns exercícios rápidos e práticos para o comer consciente. Além disso, soltar o talher na mesa, pensar em uma escala de 0 a 10 para quantificar a sua fome, pausar a refeição, contribui para rever sinais de saciedade e evitar comer por impulso ou emoções.

Distrações durante a refeição podem influenciar a sensação de saciedade (Imagem: Nok Lek Travel Lifestyle | Shutterstock)

Distração pode influenciar o comportamento alimentar

Por outro lado, comer enquanto assiste à televisão, trabalha ou conversa pode dificultar a percepção da quantidade consumida e dos sinais de saciedade. Isso não significa que toda refeição acompanhada de outra atividade resulte em excesso, mas a distração pode influenciar o comportamento alimentar.

É importante entender que comer não é apenas uma resposta à fome. A alimentação também envolve prazer, memória, cultura e convivência social. Sentir vontade de experimentar algo mesmo depois de uma refeição não representa, por si só, um problema. O que merece atenção é a frequência com que isso acontece e como a pessoa se relaciona com a comida, esclarece a nutricionista.

A diferença entre fome e vontade de comer também não deve ser interpretada como uma divisão rígida. Os dois processos podem ocorrer simultaneamente, e fatores como sono, estresse e hábitos alimentares influenciam a maneira como percebemos esses sinais. Mais do que tentar eliminar a vontade de beliscar, compreender os mecanismos envolvidos pode ajudar a desenvolver uma relação mais consciente e equilibrada com a alimentação.

Por Priscila Dezidério