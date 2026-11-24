Embora a deficiência de ferro seja uma causa comum de anemia, a condição também pode estar relacionada a outros fatores (Imagem: YARUNIV Studio | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Cansaço que não passa, queda de cabelo e dificuldade de concentração podem ter uma causa comum e pouco lembrada no dia a dia: a deficiência de ferro. Em setembro de 2026, a Sociedade Norte-Americana de Hematologia (ASH) publicou sua primeira diretriz sobre o diagnóstico da carência do mineral e elevou o valor de ferritina utilizado para identificar o problema em exames laboratoriais. A mudança objetiva tornar mais fácil o reconhecimento da deficiência de ferro sem anemia, fase em que a hemoglobina ainda está normal, mas seu estoque já está baixo e os sintomas podem aparecer.

A ferritina é a proteína que guarda o ferro no organismo, e medi-la é o principal exame para avaliar esse estoque. A Organização Mundial da Saúde (OMS) usa o limite de 15 ng/mL para pessoas saudáveis. A ASH propõe valores mais altos, que devem ser interpretados pelo médico com os sintomas e o histórico de cada paciente, explica Vinicius Mola, hematologista do Hospital Nove de Julho.

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O que muda com a nova diretriz?

Segundo a ASH, há deficiência de ferro quando a ferritina está nestes valores ou abaixo deles:

20 ng/mL em crianças de 9 meses até a adolescência;

30 ng/mL para adolescentes e adultos, incluindo quem menstrua e gestantes;

50 ng/mL para gestantes com anemia, pessoas com menstruação intensa e adultos com sintomas de falta de ferro ou outros fatores de risco.

Para quem menstrua, esse limite de 50 ng/mL também pode valer quando a pessoa tem cirurgia agendada ou planos de engravidar. Já em adultos com inflamação ou doença crônica, a deficiência de ferro é considerada quando a ferritina fica abaixo de 100 ng/mL ou a saturação de transferrina, abaixo de 20%, porque a inflamação faz a ferritina subir mesmo quando falta ferro.

Mitos e verdades sobre a deficiência de ferro

Segundo a OMS, 30,7% das mulheres do mundo, entre 15 e 49 anos, tinham anemia em 2023, e a deficiência de ferro responde por cerca de metade dos casos. No Brasil, o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (Enani-2019) encontrou anemia em 10,1% das crianças de 6 meses a 5 anos.

Abaixo, especialistas da Rede Américas esclarecem os principais mitos e verdades sobre alimentação e suplementação de ferro. Confira!

1. Anemia é sempre falta de ferro na comida

Mito. A anemia pode ter várias causas, como deficiência de ferro, falta de vitamina B12 ou folato, doenças crônicas e alterações hereditárias. Quando falta ferro, é preciso investigar por quê. Menstruação intensa, sangramentos no aparelho digestivo, gravidez e dificuldade de absorção estão entre as possibilidades. Em homens adultos e mulheres após a menopausa, a investigação exige atenção especial, porque a causa pode ser uma perda de sangue que a pessoa não percebe.

A anemia é um sinal de que algo não vai bem, e não um diagnóstico completo. Quando há falta de ferro, precisamos entender por que o organismo está perdendo esse mineral ou não consegue absorvê-lo. Repor o ferro sem identificar a causa pode atrasar o diagnóstico e o tratamento do problema de base, afirma Vinicius Mola.

2. Vegetarianos sempre têm anemia

Mito. Uma alimentação vegetariana bem-planejada pode fornecer o ferro necessário para o organismo funcionar bem. Feijão, lentilha, grão-de-bico, tofu e alimentos enriquecidos são boas fontes, embora o ferro de origem vegetal seja absorvido com menos eficiência do que o das carnes. O risco de anemia depende do conjunto da alimentação, de quais são as necessidades de ferro de cada pessoa e de fatores como menstruação intensa, e não apenas da exclusão da carne.

3. Vitamina C ajuda a absorver o ferro

Verdade. O ferro dos alimentos de origem vegetal, como feijão, lentilha e folhas verdes, é absorvido com mais dificuldade do que o das carnes. A vitamina C ajuda justamente nesse caso, porque transforma o mineral numa forma que o intestino aproveita melhor. Frutas como goiaba, kiwi, acerola e laranja, consumidas na mesma refeição, aumentam esse aproveitamento.

Já o ferro das carnes é absorvido com facilidade por uma via própria e não depende da vitamina C. A carne ainda melhora a absorção do ferro dos vegetais servidos com ela. Um prato de arroz, feijão e carne com uma fruta cítrica de sobremesa reúne ambas as vantagens.

A alimentação é uma aliada no cuidado com a anemia por deficiência de ferro, mas, quando o quadro já está instalado, a suplementação é necessária (Imagem: sweet marshmallow | Shutterstock)

4. Beterraba, fígado e espinafre curam a anemia

Mito. Nenhum alimento sozinho trata a anemia. A beterraba, apesar da fama, tem pouco ferro. O espinafre tem o mineral, mas também tem oxalato, substância que dificulta sua absorção. Feijão, lentilha, grão-de-bico e carnes são fontes melhores. Quando a anemia por deficiência de ferro já está instalada, a alimentação ajuda, mas não basta para corrigir o quadro, que necessita de suplementação.

O fígado está entre as fontes mais ricas de ferro e tem o tipo heme, de origem animal, que o organismo absorve com mais facilidade. Ele deve fazer parte de uma alimentação que ajuda a repor o mineral, mas com alguns cuidados.

A carne de fígado de boi também concentra grande quantidade de vitamina A e deve ser consumida com moderação durante a gestação. Como qualquer alimento, ele não pode ser a única fonte de uma determinada substância, mas, sim, parte de uma dieta variada, complementa o médico do Nove de Julho.

5. Café, chá e leite junto da refeição atrapalham a absorção de ferro

Verdade. Café, chá preto, chá mate e alimentos ricos em cálcio, como leite e queijo, reduzem a absorção do ferro quando consumidos com a refeição. Para quem tem deficiência ou está em tratamento, a orientação é deixar o cafezinho e os laticínios para outro momento do dia.

6. Todo mundo deveria tomar ferro para prevenir anemia

Mito. A suplementação preventiva é indicada para grupos específicos. No Brasil, o Programa Nacional de Suplementação de Ferro, do Ministério da Saúde, oferece o mineral a crianças de 6 a 24 meses, a gestantes e a mulheres até o terceiro mês após o parto. Fora dessas situações, o suplemento é indicado quando a deficiência é confirmada, com dose e duração definidas pelo médico.

Tomar ferro por conta própria pode causar efeitos colaterais como náusea, dor abdominal, prisão de ventre ou diarreia e gosto metálico na boca, além de atrasar a investigação da causa da anemia. O suplemento também é perigoso para quem tem hemocromatose, condição genética em que o corpo acumula ferro. Além disso, nem toda anemia é causada pela falta do mineral.

O ferro em comprimido resolve o problema na maioria dos pacientes, mas não em todos. Existe possibilidade de falha em quem não tolera os efeitos colaterais mencionados ou passou por cirurgia bariátrica recente, tem sangramento ativo ou uma inflamação crônica que bloqueia a absorção. Estima-se que até 4 em cada 10 pacientes não tolerem o ferro oral ou não consigam manter o tratamento. Nesses casos, uma alternativa é a infusão de ferro intravenosa, que não depende do intestino para ser absorvido.

O estudo brasileiro “Real-world use of intravenous ferric derisomaltose in Brazilian patients with iron deficiency anemia”, publicado em 2026 na revista científica Hematology, Transfusion and Cell Therapy, liderado pelo hematologista Rodolfo Cançado, avaliou o ferro na veia (derisomaltose férrica) em 30 pacientes do Hospital Samaritano Higienópolis. Todos tinham anemia por deficiência de ferro e não haviam respondido ao tratamento oral ou não o toleravam.

Em oito semanas, 78% normalizaram a hemoglobina, e 8% tiveram efeitos adversos, todos leves e passageiros. O estudo é pequeno e não comparou essa terapêutica com outro tratamento, mas pesquisas maiores feitas em outros países também apontaram baixo risco de reações e uma melhor absorção do mineral nessas condições, afirma o médico.

Quando investigar a deficiência de ferro

Cansaço persistente, fraqueza, falta de ar aos esforços, palpitações e unhas fracas podem indicar falta de ferro, mas não são sintomas exclusivos dessa condição. A investigação começa pelo hemograma e pela dosagem de ferritina, que estima o estoque do mineral. Como a ferritina sobe em situações de inflamação, o resultado precisa ser interpretado com o quadro clínico.

Procure avaliação médica se tiver sintomas que não passam, menstruação intensa, gestação, histórico de cirurgia bariátrica ou doenças que prejudiquem a absorção de nutrientes. Sangue nas fezes, fezes escuras sem explicação ou sangramento importante pedem atendimento rápido.

Uma alimentação variada ajuda a prevenir a deficiência, mas não substitui o tratamento quando o estoque já está baixo. Quando a deficiência é confirmada, a reposição deve ser individualizada, considerando os exames, a causa e a resposta ao tratamento. O mais importante é corrigir a falta de ferro e tratar o que a provocou, em vez de recorrer a suplementos por conta própria, conclui Rodolfo Cançado.

Por Bárbara Penha