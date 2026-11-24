O hipogonadismo vai além das questões relacionadas à sexualidade e se torna mais frequente com o avanço da idade e a presença de outras condições de saúde (Imagem: SeventyFour | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Durante o mês do Novembro Azul, as atenções da saúde masculina voltam-se, principalmente, para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Mas a campanha também abre espaço para discutir o impacto silencioso de condições metabólicas e hormonais na maturidade masculina, como o hipogonadismo, uma deficiência na produção de testosterona que se torna mais frequente com o avanço da idade e na presença de obesidade, síndrome metabólica e diabetes.

Diferentemente do que costuma ser associado no senso comum, o hipogonadismo vai muito além de questões ligadas à sexualidade ou à libido. Os principais sinais da queda hormonal costumam surgir gradativamente no cotidiano e frequentemente são ignorados ou confundidos com estresse e cansaço da rotina. Ao mesmo tempo, a maior repercussão de complicações ligadas ao uso de esteroides anabolizantes acende um alerta médico sobre a diferença entre tratamento clínico e busca por performance estética.

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“A testosterona é um hormônio vital para o metabolismo, a densidade óssea e a saúde mental, mas jamais deve ser encarada como suplemento de academia ou atalho estético. O uso indiscriminado para ganho de massa traz sérios riscos cardiovasculares, hepáticos e reprodutivos”, afirma Leonardo Seligra, urologista, coordenador do Departamento de Andrologia e Medicina Sexual da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) 2026/2027 e professor das disciplinas de Cirurgia Geral e de Urologia da FMABC.

Impacto na autoestima e o ciclo da disfunção sexual

Embora não seja o único sintoma, a queda na libido e na qualidade da ereção costuma ser o gatilho que leva o paciente ao consultório, gerando um forte impacto emocional. “Quando a qualidade sexual cai, cria-se uma bola de neve: quanto mais inseguro e desconfortável o homem fica, mais as disfunções aparecem. Por isso, na avaliação médica, a presença e a intensidade dos sintomas pesam até mais do que o número isolado no exame”, diz Leonardo Seligra.

O uso de testosterona ou anabolizantes sem orientação médica pode trazer riscos à saúde masculina, que variam conforme a substância utilizada (Imagem: New África | Shutterstock)

Perigos do uso estético e níveis suprafisiológicos

O uso de testosterona ou esteroides anabolizantes sem indicação e acompanhamento médico pode elevar as concentrações hormonais acima da faixa fisiológica. Entre as possíveis consequências, o médico cita alterações de humor, acne, ginecomastia (crescimento das mamas), alterações do perfil lipídico, redução da produção de espermatozoides, aumento do hematócrito e complicações cardiovasculares e hepáticas. Os riscos variam de acordo com a substância utilizada, a dose, a duração do uso e as características individuais.

Mitos e contraindicações

Em seu consultório, Leonardo Seligra percebe que um dos maiores receios dos pacientes com indicação real de Terapia de Reposição Hormonal (TRH) é o medo de desenvolver tumores. O especialista esclarece que as evidências disponíveis não demonstram que a reposição, quando corretamente indicada e monitorada, aumente o risco de câncer de próstata, mas ressalta que o tratamento é contraindicado para homens que possuem câncer de próstata ativo.

Outro ponto de atenção é a fertilidade: como a testosterona externa inibe a produção natural de espermatozoides, homens que desejam ter filhos no futuro não devem fazer a reposição tradicional nesses casos, existem medicações específicas que estimulam o próprio testículo a produzir o hormônio.

Diagnóstico seguro

Para confirmar o hipogonadismo, não basta apenas um exame isolado alterado. Não se recomenda, por exemplo, fazer o exame de dosagem do hormônio sem ter nenhum tipo de sintoma, esclarece o urologista. Agora, se tiver sintomas, é preciso fazer pelo menos dois exames, sempre pela manhã, com intervalo de pelo menos duas a três semanas, detalha. Nesse caso, valores abaixo de 264 ng/dL sustentam o diagnóstico, enquanto resultados limítrofes exigem avaliação complementar e interpretação individualizada.

“Antes mesmo de partir para a reposição, muitas vezes conseguimos recuperar os níveis hormonais tratando causas de base, como obesidade, diabetes e distúrbios do sono. Quando a TRH é realmente necessária, o acompanhamento médico rigoroso permite escolher a via mais segura como o gel transdérmico, que reduz o risco de engrossamento do sangue (aumento do hematócrito) e monitorar continuamente a saúde sanguínea, óssea e prostática”, conclui o médico.

Por Camila Carvas