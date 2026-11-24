Psicólogo com foco em saúde mental moderna - Profissional que atende demandas crescentes relacionadas à ansiedade, estresse e outros desafios contemporâneos. Ele adapta abordagens tradicionais às novas realidades, como o impacto das redes sociais e do trabalho digital. A busca por equilíbrio emocional tem aumentado significativamente. Isso torna sua atuação cada vez mais necessária. - (crédito: Imagem de Syed Ali Mehdi por Pixabay)

Adorei uma frase que conheci há alguns anosatravés de um grande psiquiatra de Campinas, Pedro Amparo, quando ele me convencia que não deveríamos nos martirizar por ficarmos exigindo dos outros aquilo que eles não podem nos oferecer. Com sotaque bem português a frase dizia assim: cada qual dá o que tem conforme a sua pessoa.



Anos depois aprendi com uma senhora portuguesa que na verdade essa frase é parte de uma quadra popular bastante conhecida em Portugal:



Pilriteiro, dás pilritos

Porque não dás coisa boa?

Cada qual dá o que tem

Conforme a sua pessoa.



Em Portugal há também um ditado muito popular que diz a mesma coisa:



Pilriteiro dá pilritos, a mais não é obrigado.



O pilriteiro é um arbusto espinhoso bastante comum em Portugal e dá uma frutinha muito ácida, o pilrito. Pela quadrinha popular, parece que o pilrito não deve mesmo ser uma fruta muito apreciada. Tenho uma teoria sobre frutas exóticas que se pilrito fosse bom mesmo, seu nome seria morango ou banana e seria exportado para todos os cantos do planeta.

Boa parte das situações no dia a dia que poderiam nos afastar do nosso equilíbrio mental tem a ver com a cobrança e às vezes com nossa indignação pelas atitudes dos outros que nos desagradam. É o prestador de serviço que não terminou o serviço direito, é o cara que passa à nossa frente pelo acostamento enquanto estamos parados na fila do engarrafamento, é a moça do caixa do supermercado que é lenta no seu desempenho. Podemos começar a enxergar esse cotidiano através de uma outra ótica. O cara que fura fila não tem educação e princípios de cidadania. Vamos nos irritar ? A moça lenta no caixa do supermercado é lenta mesmo e nem foi treinada para ser mais rápida. O mau prestador de serviços é ruim de serviço mesmo e a gente que fez a escolha. Antes de reagirmos de forma a perdermos nosso dia, podemos pensar que pilriteiros dão pilritos … E sempre que tivermos poder de escolha, não precisamos insistir em comer pilritos. Mudamos a página e seguimos em frente com morangos.

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Ricardo Afonso Teixeira é doutor em neurologia pela Unicamp e neurologista do Instituto do Cérebro de Brasília