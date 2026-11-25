Cuidar da saúde masculina envolve escolhas diárias que ajudam a prevenir doenças, melhorar a qualidade de vida e manter o organismo saudável (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O Novembro Azul é um convite para os homens olharem com mais atenção para a própria saúde. E esse cuidado não deve ficar restrito à realização de exames: escolhas cotidianas relacionadas à alimentação, à atividade física e ao controle do peso também fazem parte de uma estratégia de prevenção de doenças e promoção da qualidade de vida.

Segundo a estimativa mais recente do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o Brasil deverá registrar 77.920 novos casos de câncer de próstata por ano entre 2026 e 2028. Esse é o tipo de câncer mais incidente entre os homens no país, excluindo os tumores de pele não melanoma.

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Embora não exista uma fórmula capaz de impedir o desenvolvimento do câncer de próstata, manter hábitos saudáveis pode contribuir para a redução de fatores de risco, especialmente aqueles relacionados ao excesso de gordura corporal e ao estilo de vida. A alimentação equilibrada, por exemplo, tem papel importante nesse processo.

“Não existe um alimento isolado ou uma dieta específica que consiga prevenir o câncer de próstata. O que a ciência reforça é a importância de um padrão alimentar equilibrado, rico em alimentos naturais e associado a outros hábitos saudáveis. São escolhas que beneficiam o organismo como um todo e ajudam a construir uma rotina de autocuidado”, explica Vanessa Rocha, nutricionista da Mundo Verde.

A seguir, a especialista destaca algumas orientações que ajudam a fortalecer a saúde masculina. Confira!

1. Coloque mais alimentos de origem vegetal no prato

Frutas, verduras, legumes, feijões, lentilha, grão-de-bico e cereais integrais devem fazer parte da alimentação diária. Esses alimentos fornecem fibras, vitaminas, minerais e compostos bioativos importantes para o funcionamento do organismo. Uma boa estratégia é variar as cores e os tipos de vegetais ao longo da semana. Priorizar produtos frescos e, quando possível, incluir alimentos orgânicos também são escolhas que podem contribuir para uma alimentação diversificada e equilibrada.

2. Busque consumir pelo menos cinco porções de frutas, legumes e verduras por dia

A recomendação do INCA é consumir, no mínimo, 400 gramas desses alimentos por dia. Para facilitar, vale incluir uma fruta no café da manhã, outra nos lanches e acrescentar verduras e legumes ao almoço e ao jantar. Variar as escolhas também ajuda a ampliar a oferta de nutrientes.

3. Dê preferência aos alimentos integrais e às leguminosas

Arroz integral, aveia, quinoa, feijão, ervilha e lentilha são boas opções para aumentar o consumo de fibras. Além de favorecerem a saúde intestinal, esses alimentos ajudam na saciedade e podem contribuir para o controle do peso corporal, um aspecto importante na prevenção de doenças crônicas.

4. Reduza o consumo de alimentos ultraprocessados

Refrigerantes, biscoitos recheados, salgadinhos, macarrão instantâneo, embutidos e refeições prontas devem aparecer com menor frequência na rotina. Em geral, esses produtos apresentam excesso de sódio, açúcares, gorduras e aditivos. Priorizar alimentos in natura ou minimamente processados é uma maneira de melhorar a qualidade nutricional da dieta.

5. Inclua fontes de ômega 3 na alimentação

Peixes como sardinha, salmão e atum são fontes de ômega 3, um tipo de gordura associado à saúde cardiovascular e a processos relacionados à inflamação no organismo. Incluir esses alimentos em uma dieta equilibrada é uma boa estratégia nutricional. A recomendação é variar as fontes de proteína e priorizar preparações menos gordurosas.

Variar as fontes de proteína e reduzir o consumo de carnes processadas são atitudes que contribuem para uma alimentação mais equilibrada (Imagem: KucherAV | Shutterstock)

6. Modere o consumo de carnes vermelhas e evite carnes processadas

Presunto, salsicha, linguiça, bacon e salame são exemplos de carnes processadas que merecem atenção. A orientação é reduzir o consumo desses produtos e variar as fontes de proteína, incluindo feijões, lentilha, grão-de-bico, ovos, peixes e aves. Essa diversificação contribui para uma alimentação mais equilibrada e está alinhada às recomendações gerais de prevenção do câncer.

7. Mantenha o peso corporal adequado e pratique atividade física

O excesso de gordura corporal, especialmente a obesidade, está associado a um maior risco de desenvolver formas avançadas de câncer de próstata. Por isso, manter uma alimentação equilibrada, evitar excessos e adotar uma rotina ativa são medidas importantes.

Caminhada, corrida, natação, musculação, dança ou bicicleta: o importante é encontrar uma atividade que combine com a rotina e praticá-la com regularidade. A Organização Mundial da Saúde recomenda, para adultos, de 150 a 300 minutos semanais de atividade física aeróbica moderada, ou de 75 a 150 minutos de atividade intensa.

8. Evite o cigarro e reduza o consumo de bebidas alcoólicas

O tabagismo está associado a piores desfechos entre homens que desenvolvem câncer de próstata, além de aumentar o risco de diversos outros tumores. Já o consumo de bebidas alcoólicas está relacionado ao desenvolvimento de diferentes tipos de câncer. Portanto, evitar o cigarro e não consumir álcool são escolhas importantes para a saúde a longo prazo.

9. Conheça os nutrientes importantes para a saúde masculina e avalie a necessidade de suplementação

Licopeno, zinco, selênio, vitaminas D e E e ômega 3 são nutrientes frequentemente relacionados à saúde masculina. O licopeno, por exemplo, é um antioxidante encontrado em alimentos como tomate, melancia e goiaba. Já o zinco e o selênio participam de diferentes funções metabólicas e estão presentes em castanhas, sementes, carnes e leguminosas.

Uma alimentação variada é a principal forma de garantir o aporte desses nutrientes. Em situações específicas, a suplementação pode ser considerada com orientação de nutricionista ou médico, após avaliação das necessidades individuais.

10. Atenção ao acompanhamento médico

Além dos cuidados com o estilo de vida, a saúde masculina exige acompanhamento médico. A idade, o histórico familiar e outros fatores individuais influenciam o risco de câncer de próstata. Homens com pai ou irmão diagnosticado com a doença, especialmente antes dos 60 anos, devem conversar com um urologista sobre a necessidade de avaliação individualizada.

Outro ponto de atenção é que o câncer de próstata pode não apresentar sintomas nas fases iniciais. Dificuldade para urinar, aumento da frequência urinária, presença de sangue na urina ou no sêmen e dores ósseas são sinais que exigem avaliação médica, embora não sejam exclusivos da doença.

Por Ruhama Rocha