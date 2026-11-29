A escolha dos sapatos deixou de ser apenas uma questão de conforto ou de complemento da roupa. Em meio ao retorno de referências de outras décadas, modelos como plataformas, sapatilhas Mary Jane, saltos kitten heel, meia-pata, sapatilhas de jazz e sandálias de dedo com salto voltam a ocupar espaço nas produções. Com propostas que transitam entre o romântico, o esportivo, o sensual e o maximalista, os calçados mostram que os pés também podem assumir o protagonismo do visual.

Para Nina Stellato, consultora de imagem, stylist e professora de moda, esse movimento revela uma valorização da individualidade. "O conforto está em alta e estamos com uma moda mais diversa, em que a personalidade ganha espaço", observa.

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Na avaliação da consultora de imagem Rafaela Marques, a popularidade desses modelos também acompanha uma mudança no comportamento após a pandemia. Se, naquele momento, a prioridade era o conforto absoluto, agora existe uma vontade maior de se arrumar e experimentar. "Estamos vivendo um momento de redescoberta da individualidade e de celebração da vida", afirma. Segundo ela, peças com brilhos, franjas e mais informação de moda voltaram a despertar o interesse de mulheres que procuram fugir do óbvio.











Referências do passado, novas leituras

A moda cíclica ajuda a explicar a volta de modelos que marcaram outras gerações. Mais do que reproduzir tendências antigas, a proposta é atualizar referências com novos materiais, acabamentos e combinações. "A moda é cíclica e, muitas vezes, ela não cria algo totalmente novo, mas resgata o que já funcionou no passado e adapta para o momento atual", explica Rafaela.

Entre os destaques estão as plataformas e os saltos meia-pata. De acordo com a consultora, o modelo de plataforma foi criado em 1937 por Salvatore Ferragamo, inicialmente para mulheres que frequentavam praias e resorts na Riviera Francesa. O salto mais estável permitia caminhar pela areia sem abrir mão da elegância. Mais tarde, a cantora e dançarina brasileira Carmen Miranda ajudou a popularizar o calçado em Hollywood, transformando-o em uma de suas marcas registradas.

Hoje, as plataformas aparecem em versões mais leves e com diferentes materiais. As que trazem tranças e detalhes de ráfia, por exemplo, combinam com vestidos fluidos, saias e produções que remetem ao verão. Para Nina, também funcionam com peças amplas, criando uma composição equilibrada entre volume e proporção.

Outro modelo que ganhou novas interpretações é a Mary Jane. Reconhecida pela tira sobre o peito do pé, a sapatilha, tradicionalmente associada a uma estética romântica, agora aparece em diferentes materiais, cores e acabamentos. Rafaela sugere combinações com vestidos delicados, mas também com jeans, camisetas básicas e peças de alfaiataria, justamente para quebrar o romantismo do calçado.

Já o kitten heel, conhecido como salto gatinho, tem entre 3,5cm e 5cm e oferece uma alternativa para quem deseja usar salto sem abrir mão do conforto. Eternizado por Audrey Hepburn no cinema, o modelo pode acompanhar desde calças jeans e pantalonas até saias e vestidos de diferentes comprimentos. Para a consultora, a versatilidade permite explorar diferentes propostas, da elegância à sensualidade discreta.

As sapatilhas de jazz também conquistaram espaço por oferecerem uma alternativa ao tênis e à rasteirinha. Com uma estética ligada à liberdade de movimento, elas funcionam tanto em produções básicas quanto em composições mais elaboradas. Uma das sugestões de Rafaela é combiná-las com camisa branca e calça de alfaiataria na altura do tornozelo.

As sandálias de dedo com salto resgatam diretamente referências dos anos 1990. Por manterem a leveza de uma sandália rasteira, mesmo com o salto, ajudam a deixar a produção arrumada sem torná-la excessivamente formal. Vestidos fluidos, peças de linho e jeans reto com camisa estão entre as combinações indicadas por Rafaela.

Meias também entram em cena

Se antes a meia era um acessório pensado principalmente para a funcionalidade, agora ela pode fazer parte da construção estética do look. A combinação de meias aparentes com sapatilhas, saltos e até sandálias acrescenta informação de moda e permite experimentar cores, texturas e contrastes.

Nina considera que a mistura traz um ar vintage às produções. "As meias coloridas deixam o look mais divertido, as transparentes com mais informação de moda", comenta. Para ela, saias e shorts mais curtos são boas opções para deixar o acessório em evidência.

A consultora também destaca as possibilidades de combinação de acordo com o calçado. Mary Janes ficam interessantes com meias aparentes, enquanto sapatilhas de jazz acompanham uma estética mais artística. Já as sandálias de dedo com salto podem ganhar contraste com meias finas ou propostas mais ousadas.

Rafaela, por outro lado, chama atenção para o contexto em que a combinação será usada. Segundo ela, a meia aparente exige atenção ao clima e à ocasião. Com Mary Janes, por exemplo, a consultora recomenda explorar a combinação com meias-calças ou modelos aparentes, principalmente durante o inverno e em ambientes frios.

Para kitten heels e plataformas, meias-calças finas de poliamida, como as de fio 15 ou 20, podem funcionar em produções noturnas de inverno. As versões opacas também são uma possibilidade para acompanhar plataformas. A escolha depende do efeito desejado e da harmonia entre as peças.

Outra possibilidade é transformar a meia no ponto de destaque da produção. "Ou isso entra como um ponto divertido no look, exemplo: meia colorida junto de um look com mocassim. Ou uma meia-calça usada como linha de continuidade, na mesma cor do sapato", explica Rafaela.

A mistura de referências também pode funcionar para quem gosta de experimentar. Nina destaca que combinar elementos de estilos diferentes cria o chamado hi-lo, recurso que aproxima propostas distintas em uma mesma produção. O resultado, segundo ela, funciona especialmente para pessoas com um estilo mais ousado.