Os métodos da moda abrem caminho para a descoberta do estilo próprio

Quando se está em frente ao armário com as portas abertas, muitas dúvidas passam pela cabeça. E, por dificuldade em mesclar diferentes peças em um só look, muita gente recorre ao monocromático ou ao clássico jeans com camiseta branca. Além desses coringas, ao longo do tempo, diversas regras foram sendo criadas para ajudar os indecisos — a ideia de que se deve misturar a cor da bolsa no sapato, que certos tons não devem ser usados juntos e até cores ou estampas que “engordam” ou “emagrecem".

No entanto, com as mudanças na forma como a moda é vista hoje, muitas dessas regras se tornaram obsoletas. “Acredito que existem algumas coisas que você pode analisar quando for se vestir, sem necessariamente tentar se prender a essa regra”, avalia a consultora de imagem e estilo Emanuelle Barros. Qualquer método deve passar por uma avaliação individual, definindo se um caimento ou uma combinação específica, de fato, pode se adequar ao estilo pessoal e à silhueta de cada corpo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“Entender quais são as proporções do seu corpo funciona muito mais do que simplesmente aplicar essas regras sem critério”, acredita a profissional. Diversas regras tradicionais do styling abriram espaço para uma relação mais pessoal e livre com os looks.

Na visão de Luciana Rabelo, especialista em imagem e posicionamento, a falta de necessidade de seguir regras estritas não significa que elas caíram em desuso, apenas que existe um campo mais aberto a combinações que já foram consideradas "proibidas". “As técnicas de harmonia e composição não perderam a importância, mas deixaram de ser regras rígidas. A moda se torna mais interessante quando usamos essas ferramentas para expressar nossa identidade”, destaca.

A especialista salienta, ainda, que existem ferramentas atemporais em seu conceito, como o uso da terceira peça, o círculo cromático como guia e o estudo das produções, que são elementos que ajudam a construir composições com mais intenção e coerência visual. “O método oferece o direcionamento; o estilo pessoal traz a identidade. É essa combinação que transforma o conhecimento técnico em escolhas autênticas e coerentes com cada pessoa”, completa a profissional.

Mônica Albuquerque, consultora de imagem e professora da pós-graduação em moda da UniAteneu, enxerga a montagem de uma composição como forma clara de passar uma mensagem. Para ela, esse deve ser o guia norteador da criação de um look, e não apenas uma regra ou outra. Ela acredita que tanto na vida pessoal como na profissional existe uma imagem a ser transmitida. No seu trabalho, Mônica percebeu que, quando se tem autoconhecimento, as escolhas se tornam mais conscientes e coerentes com a imagem a ser transmitida.

Outra receita muito popular é o método sanduíche, que consiste em repetir um elemento visual nas extremidades da composição, geralmente na parte de cima e nos sapatos, isso cria uma conexão entre os pontos, dando uma impressão de look bem pensado e mostrando equilíbrio e intenção. E mesmo essa técnica, que parece muito enxuta, pode ser interpretada de formas diferentes e adaptada em algumas variáveis. “É possível explorar tons próximos, texturas e acessórios para criar essa conexão de maneira mais sutil e interessante”, complementa Mônica.

Porta de entrada para aventura

Para diferentes especialistas, a ideia do ponto de cor, também conhecida como proporção 80/20, é um bom começo para quem quer começar a ousar um pouco mais nas cores. O objetivo é manter a predominância de uma cor em 80% do look e adicionar uma cor destaque em 20%. Mônica recomenda a aparição em acessórios, no sapato ou na terceira peça. “Essa proporção ajuda a criar uma base visual mais estável e permite introduzir cores de maneira estratégica. Entretanto, não vejo essa regra como uma fórmula infalível, porque o resultado depende também da combinação das cores, da intensidade dos tons e, principalmente, do efeito que se deseja criar”, afirma a especialista.

Ela lembra que nenhuma técnica é engessada e que é possível criar essa proporção com uma cor mais contrastante, mas sem perder o visual mais sóbrio, com um tom na mesma saturação. “A técnica é uma ferramenta para ampliar possibilidades, não uma limitação. Com conhecimento de cores e segurança nas próprias escolhas, é possível ousar de diferentes maneiras.”

Emanuelle diz que apesar de o método ser uma forma segura de sair do básico, existem outros caminhos possíveis de tornar um look mais interessante. “Dá para inverter proporções, trabalhar com um look monocromático, o tom sobre tom, que é ótimo, ou usar uma calça superlarga com uma blusa mais ajustada, dependendo do seu biotipo”, sugere.

Ferramenta de descoberta

“Os métodos de vestimenta, tipo análise de coloração pessoal, análise de biotipo, o guarda-roupa cápsula, os sete estilos universais, todos eles precisam ser um ponto de partida, e não uma prisão ou uma coisa que vai ditar regras”, ensina Emanuelle. Ela reforça que o estilo é uma construção pessoal, que acontece aos poucos, a partir de vontades de expressão.

As regrinhas ou dicas são um direcionamento que ajudam a escolher melhor as peças que vão guiar o estilo pessoal, mas não são leis estritas que devem ser seguidas à risca. As ferramentas ajudam a direcionar um estudo de identidade, que levam à expansão dos horizontes até a formação de um estilo próprio e único. “Até quando a gente vai fazer uma seleção de um look mais impactante, mais ousado, mas que rompe com a harmonia, precisa existir a partir de um conhecimento, de você saber como vai quebrar essa harmonia, para que não pareça uma escolha aleatória”.

*Estagiária sob supervisão de Sibele Negromonte

Saiba Mais Mariana Morais Hugh Jackman se despede de Patrick Stewart com homenagem emocionante após morte do ator

Hugh Jackman se despede de Patrick Stewart com homenagem emocionante após morte do ator Mariana Morais Seu Jorge explode e xinga internauta após Caetano Veloso ser comparado a Gusttavo Lima

Seu Jorge explode e xinga internauta após Caetano Veloso ser comparado a Gusttavo Lima Flipar Sylvester Stallone e Samuel L. Jackson são confirmados na CCXP26









