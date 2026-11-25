Ingredientes populares nas redes sociais podem causar danos à saúde bucal quando utilizados de maneira inadequada (Imagem: ViDI Studio | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Com a proximidade das festas de fim de ano, cresce a procura por soluções rápidas para deixar os dentes mais brancos. Nesse cenário, receitas com limão, bicarbonato, carvão ativado e outros produtos encontrados em casa costumam ganhar espaço nas redes sociais. O aspecto simples e o baixo custo, porém, escondem riscos à saúde bucal e não substituem a avaliação de um cirurgião-dentista.

O Conselho Federal de Odontologia (CFO) reforça que o clareamento envolve processos químicos e deve ser realizado com indicação e supervisão profissional. O órgão também orienta que pacientes não recorram a receitas caseiras nem a produtos comprados pela internet sem acompanhamento.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Para Manuella Lamarão, coordenadora do curso de Odontologia da Faculdade Anhanguera, a busca por um resultado rápido pode levar ao uso repetido ou combinado de substâncias sem qualquer controle de concentração, tempo de contato ou condição prévia da boca.

“A cor dos dentes não deve ser tratada de forma isolada. Antes de qualquer clareamento, é preciso avaliar gengivas, restaurações, presença de cárie, trincas e sensibilidade. Uma mistura que parece inofensiva pode agravar um problema que a pessoa ainda nem percebeu”, explica.

Abaixo, veja alguns dos riscos do clareamento dental caseiro.

1. Desgaste do esmalte

Ingredientes abrasivos, quando esfregados repetidamente sobre os dentes, podem remover manchas superficiais, mas também favorecer o desgaste da camada externa. O carvão ativado, por exemplo, é frequentemente divulgado como clareador, embora tenha poucos benefícios comprovados e ofereça risco de perda de esmalte, exposição da dentina e hipersensibilidade.

“Quando há desgaste, o dente pode até parecer mais amarelado, porque a dentina fica mais aparente. Além disso, esmalte perdido não é recuperado por uma nova receita ou por uma escovação mais forte”, alerta Manuella Lamarão.

2. Sensibilidade dentária

A sensibilidade é uma das intercorrências relacionadas ao uso inadequado de agentes clareadores. O risco aumenta quando a pessoa repete aplicações, prolonga o tempo de uso ou combina substâncias na tentativa de acelerar o resultado.

“Dor ao beber algo gelado ou quente não deve ser normalizada. Ela pode indicar que o produto alcançou regiões mais sensíveis do dente ou que já existia uma condição que precisava de tratamento antes do clareamento”, destaca a coordenadora.

Produtos clareadores precisam de indicação e dosagem definidas por um profissional; usados sem proteção, podem machucar as gengivas (Imagem: Roman Fenton | Shutterstock)

3. Irritação e queimadura na gengiva

Misturas ácidas ou produtos clareadores aplicados sem proteção podem entrar em contato com gengivas, lábios e outras mucosas. Como consequência, podem surgir ardência, vermelhidão, descamação ou lesões químicas.

“Não existe uma concentração universalmente segura para ser improvisada em casa. Mesmo produtos próprios para clareamento precisam de indicação, dosagem e tempo de aplicação definidos para cada paciente”, afirma Manuella Lamarão.

4. Manchas e resultado desigual

Restaurações, coroas e próteses não respondem ao clareamento da mesma maneira que o dente natural. O uso indiscriminado também pode acentuar diferenças de cor e produzir um resultado irregular, principalmente quando há manchas com causas distintas.

“Nem toda alteração de cor é resolvida com clareamento. Algumas manchas precisam de diagnóstico e de outra abordagem. Sem avaliação, a pessoa corre o risco de insistir em uma técnica ineficaz e ainda comprometer a harmonia do sorriso”, orienta.

5. Atraso no diagnóstico de problemas bucais

Escurecimentos, manchas, sensibilidade e desconforto podem estar relacionados a cáries, infiltrações, trincas, inflamações ou alterações internas do dente. Tentar apenas clarear a região pode mascarar sinais e adiar a procura por atendimento.

“O clareamento é um procedimento estético, mas começa com uma avaliação de saúde. Quando há cárie, inflamação gengival ou outra alteração, a prioridade é tratar a causa antes de pensar na mudança de cor”, explica Manuella Lamarão.

Clareamento caseiro não é sinônimo de receita caseira

Há técnicas de clareamento realizadas pelo paciente em casa, mas elas são planejadas e acompanhadas pelo cirurgião-dentista, com moldeira, produto e protocolo adequados. Isso é diferente de reproduzir misturas vistas na internet ou usar itens sem indicação individual.

O CFO destaca que fatores como gravidez, idade, sensibilidade prévia e condições da saúde bucal precisam ser considerados antes do procedimento. A técnica, a concentração do gel, o tempo de aplicação e a frequência podem variar conforme cada caso.

Para quem deseja clarear os dentes antes das festas, a recomendação é não improvisar nem tentar compensar o pouco tempo com aplicações excessivas. A avaliação profissional permite verificar se o tratamento é indicado e alinhar expectativas sobre o resultado.

“Um sorriso mais claro não deve custar a saúde dos dentes e das gengivas. O caminho seguro é começar pela avaliação odontológica e seguir um plano individualizado, sem atalhos ou receitas que prometem efeito imediato”, conclui Manuella Lamarão.

Por Letícia Zuim Gonzalez