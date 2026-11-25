A busca por sintomas online exige cuidado para evitar conclusões precipitadas sobre a própria saúde (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A busca por respostas sobre saúde está cada vez mais digital. Uma pesquisa realizada pelo Research & Innovation Center da Afya maior ecossistema de educação médica do Brasil , em parceria com a Healthtech Conexa, mostra que 79% dos entrevistados utilizam ferramentas de inteligência artificial (IA) para diferentes necessidades do dia a dia. Desse total, 49% já recorrem à tecnologia em contextos de saúde. Entre os que utilizam IA para essa finalidade, 66% buscam esclarecer dúvidas sobre sintomas, doenças ou diagnósticos.

Os dados revelam como a tecnologia passou a fazer parte da jornada de quem procura informações sobre o próprio corpo. Mas encontrar uma resposta na tela não significa compreender o que está acontecendo com a saúde.

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Para ajudar o público a identificar armadilhas comuns nas pesquisas sobre saúde, a médica mastologista e professora da Afya Paraíba, Georgia Feitosa, lista 5 erros frequentes e explica como evitá-los.

1. Transformar um sintoma simples em motivo de pânico

Uma dor de cabeça pode levar a uma busca na internet que apresenta desde causas comuns até doenças graves. Sem conhecer o histórico clínico da pessoa, porém, os resultados não permitem determinar qual hipótese é mais provável.

Esse comportamento está associado à chamada cibercondria, termo utilizado para descrever a ansiedade relacionada à busca de informações sobre saúde na internet. Basta pesquisar uma dor de cabeça para aparecer uma lista enorme de doenças possíveis. O cérebro tende a fixar na mais assustadora, e é exatamente esse tipo de conteúdo que buscadores e redes entregam primeiro, porque gera clique, explica Georgia Feitosa.

Segundo a médica, um sinal de alerta é quando a pesquisa provoca angústia em vez de esclarecer dúvidas. Repetir as buscas mesmo depois de receber uma explicação médica, perder o sono por causa dos resultados ou adiar uma consulta são comportamentos que merecem atenção.

Como evitar: evite interpretar listas de doenças como uma avaliação individual. Os resultados de uma pesquisa não estabelecem a probabilidade de cada diagnóstico no seu caso. Se um sintoma persiste, piora ou provoca preocupação, procure orientação profissional em vez de continuar pesquisando indefinidamente.

2. Confiar em informações sem verificar a fonte

Relatos pessoais e vídeos nas redes sociais podem divulgar informações incorretas ou apresentar experiências individuais como se fossem regras gerais. Por isso, é importante verificar quem publicou o conteúdo, a formação do autor, a data e as fontes utilizadas. Nas redes sociais, vale lembrar: seguidor não é diploma, alerta a professora.

Promessas de cura, resultados garantidos e fórmulas apresentadas como segredos também merecem desconfiança, principalmente quando estão associadas à venda de produtos ou tratamentos.

Como evitar: priorize fontes institucionais e conteúdos assinados ou revisados por profissionais qualificados. Confira se as informações estão atualizadas e se apresentam referências científicas. Popularidade e número de visualizações não comprovam que uma orientação esteja correta.

3. Tratar a inteligência artificial como médica

A IA pode ajudar a compreender termos técnicos e organizar dúvidas para uma consulta, mas suas respostas não substituem uma avaliação clínica. A pesquisa da Afya e da Conexa identificou que 67% dos entrevistados preferem conversar diretamente com um médico, enquanto 56% não confiariam em uma consulta conduzida integralmente por IA, sem mediação humana.

Para Georgia Feitosa, a apresentação convincente de uma resposta não garante que ela esteja correta. A inteligência artificial responde com segurança, e isso engana. Texto bem escrito não significa texto certo, afirma.

Como não realiza exame físico e depende das informações fornecidas pelo usuário, a ferramenta pode sugerir hipóteses inadequadas, gerar preocupação desnecessária ou oferecer falsa tranquilidade.

Como evitar: utilize a IA para compreender termos médicos, esclarecer conceitos gerais e preparar perguntas para o profissional de saúde. Não trate as respostas como confirmação de uma doença, prescrição ou autorização para iniciar ou interromper um tratamento.

Pesquisar relatos de pessoas com sintomas parecidos não significa que o diagnóstico ou o tratamento será o mesmo (Imagem: Chay_Tee | Shutterstock)

4. Achar que sintomas parecidos significam a mesma doença

O relato de alguém com sintomas semelhantes não significa que a causa ou o tratamento sejam iguais. Idade, histórico clínico, medicamentos em uso, alergias e outros fatores podem mudar a interpretação de uma queixa.

Uma dor de cabeça, por exemplo, pode ter diferentes causas, e a avaliação depende dos sintomas associados e das características de cada caso. Fechar o diagnóstico por lista de sintomas é o caminho mais curto para errar, afirma a médica.

Como evitar: anote quando o sintoma começou, com que frequência aparece e quais fatores parecem agravá-lo. Essas informações ajudam na consulta, mas não substituem a avaliação profissional.

5. Tomar medicamentos por conta própria

Seguir recomendações encontradas na internet pode trazer riscos, mesmo quando os sintomas parecem simples. Anti-inflamatórios podem causar efeitos adversos e interagir com outros medicamentos. Já os antibióticos não tratam infecções virais e, quando usados inadequadamente, contribuem para a resistência bacteriana.

Além disso, aliviar um sintoma não significa que sua causa foi resolvida. O perigo mais traiçoeiro é o alívio: o remédio tira o sintoma e esconde a doença, atrasando o diagnóstico justamente na fase em que ele seria mais eficaz, explica Georgia Feitosa.

Dor no peito, falta de ar, desmaio, fraqueza súbita em um lado do corpo, dificuldade para falar e dor de cabeça forte e repentina são sinais que exigem atendimento de emergência.

Como evitar: não inicie medicamentos, altere doses ou interrompa tratamentos prescritos com base em pesquisas ou relatos de terceiros. Diante de sinais graves ou súbitos, procure atendimento de emergência.

Informação ajuda, mas diagnóstico exige avaliação

A pesquisa do Research & Innovation Center da Afya, em parceria com a Conexa, também identificou que 33% dos entrevistados se enquadram no perfil de pioneiros digitais, caracterizado pelo uso diário de IA, pelo compartilhamento de dados com as ferramentas para obter respostas mais personalizadas e pela expectativa de uma integração tecnológica cada vez maior.

Esse cenário torna importante aprender a distinguir informação de orientação clínica individualizada. A tecnologia pode facilitar o acesso ao conhecimento, mas a interpretação dos sintomas depende de uma avaliação que considere o histórico, os sinais apresentados e as particularidades de cada paciente.

Conforme Georgia Feitosa explica, o objetivo de pesquisar sobre saúde deve ser compreender melhor uma dúvida, e não tentar substituir a consulta. Verificar as fontes, evitar conclusões precipitadas e não recorrer à automedicação são atitudes que ajudam a utilizar a internet de maneira mais segura.

Por Vitória Barbara