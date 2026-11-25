A infertilidade afeta cerca de uma em cada seis pessoas em idade reprodutiva no mundo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). Muitas mulheres não imaginam que sofrem do problema até começarem efetivamente as tentativas. Por isso, o acompanhamento médico regular e o planejamento familiar são importantes para quem deseja engravidar, mesmo que futuramente.

Para quem enfrenta dificuldade para engravidar ou já recebeu diagnóstico de infertilidade, o Dr. Luiz Pina, ginecologista especialista em reprodução humana e endometriose da clínica Baby Center e do laboratório United Fertilidade, esclarece que não existe um tratamento único para todas as pessoas.

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“A indicação depende de uma avaliação individualizada, que considera a idade do casal, a ovulação e reserva ovariana da mulher, as condições uterinas, a qualidade do sêmen do homem e o tempo de tentativa. O objetivo é entender o que pode estar dificultando a gravidez e escolher a abordagem mais adequada para aquele casal”, afirma.

Abaixo, o médico explica detalhes sobre os principais tratamentos disponíveis na medicina reprodutiva.

1. Namoro programado

É uma técnica associada ao período fértil da mulher. Com acompanhamento e, em alguns casos, com medicamentos para estimular a ovulação, o médico orienta os dias mais adequados para o casal ter relações com maior possibilidade de fecundação. É uma alternativa que pode ser considerada quando a parte clínica está favorável, a mulher está dentro da “idade ideal” em termos de capacidade ovariana (até 35 anos) ou sem indício de um problema específico.

2. Inseminação artificial

Também chamada de inseminação intrauterina, é realizada com a preparação do sêmen em laboratório e a introdução desse material diretamente no útero da mulher. Pode ser indicada em situações específicas, como infertilidade sem causa aparente ou alterações leves na qualidade do sêmen.

A fertilização in vitro é uma alternativa para casais que enfrentam diferentes condições que dificultam a gravidez (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock)

3. Fertilização in vitro (FIV)

Nesse tratamento, os óvulos são coletados após estimulação ovariana e fecundados em laboratório. Os embriões formados são acompanhados e, posteriormente, um deles pode ser transferido para o útero ou congelado. A técnica pode ser recomendada em situações como obstrução das tubas uterinas, alterações importantes no fator masculino, determinadas condições associadas à endometriose, idade da paciente, redução da reserva ovariana ou quando as abordagens anteriores não tiveram sucesso. A indicação e as chances de sucesso variam conforme as condições de cada paciente.

Cirurgia para endometriose

Em casos específicos, a cirurgia para endometriose pode melhorar as condições para uma gravidez espontânea, especialmente quando existem lesões ou aderências que comprometem a anatomia dos órgãos reprodutivos. No entanto, operar não significa necessariamente aumentar as chances de gestação em todas as pacientes. O procedimento deve ser planejado considerando os sintomas, a idade, a reserva ovariana e cirurgias anteriores.



O Dr. Luiz Pina ressalta que o tempo de tentativa também merece atenção. “No geral, investigamos infertilidade após 12 meses de tentativas em mulheres de até 35 anos. Acima dessa idade, a investigação começa após seis meses de testes negativos”, finaliza.

Por Bruna Nascimento