Antes de retirar trigo, pães e massas do cardápio, é importante entender as condições que realmente exigem essa restrição (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Basta pesquisar sobre alimentação saudável nas redes sociais para encontrar recomendações para retirar pão, massas e outros alimentos à base de trigo do cardápio. Entre os argumentos mais comuns, estão a ideia de que o glúten inflama o organismo, provoca inchaço, dificulta o emagrecimento e deveria ser evitado até mesmo por quem não apresenta nenhuma condição relacionada à proteína.

De acordo com a nutricionista Raianne Santana, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, é preciso cautela quanto à exclusão do glúten da dieta. “Para pessoas com condições específicas, especialmente doença celíaca, sua exclusão é necessária. Porém, transformar essa recomendação em uma regra para toda a população pode gerar restrições alimentares desnecessárias”, avalia.

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Segundo ela, além da restrição para pessoas com doença celíaca, outras condições relacionadas ao trigo ou ao glúten, como alergia ao trigo e sensibilidade não celíaca, demandam investigação e condutas específicas.

“O principal cuidado é evitar transformar recomendações destinadas a grupos específicos em regras universais. Antes de eliminar o trigo e o glúten da alimentação, principalmente diante de sintomas persistentes, é importante investigar a causa e definir a estratégia nutricional adequada”, sugere.

Abaixo, Raianne Santana esclarece mitos comuns sobre o consumo de trigo e glúten. Confira!

1. Pão causa inflamação no organismo

Mito. Não é correto afirmar de forma generalizada que consumir pão ou glúten provoca inflamação em qualquer indivíduo. A resposta depende das condições de saúde e das características individuais.

Pessoas com doença celíaca, por exemplo, apresentam uma resposta imunológica desencadeada pela ingestão de glúten, que provoca lesões no intestino delgado. Trata-se de uma condição específica e não deve ser extrapolada para toda a população.

“Para quem não possui uma condição relacionada ao glúten, retirar pães e outros alimentos apenas pelo medo de ‘inflamar o organismo’ pode representar uma restrição alimentar sem indicação”, afirma Raianne Santana.

2. Glúten engorda

Mito. O glúten, isoladamente, não determina o ganho de peso. O aumento de gordura corporal está relacionado a um conjunto de fatores, especialmente ao balanço energético ao longo do tempo, além da composição global da alimentação, nível de atividade física, sono e outras condições individuais. Isso não significa que qualquer alimento que contenha trigo possa ser consumido sem atenção à quantidade ou à composição.

Biscoitos recheados, bolos, pizzas e diversos produtos ultraprocessados podem conter trigo, mas também apresentar quantidades elevadas de açúcares, gorduras e calorias. Nesse caso, atribuir exclusivamente ao glúten os efeitos do consumo excessivo simplifica um problema mais amplo.

3. Retirar o glúten ajuda todo mundo a emagrecer

Mito. Uma dieta sem glúten não é, por definição, para perda de peso. Quando alguém deixa de consumir pizza, bolos, biscoitos e outros alimentos muito calóricos e emagrece, é necessário analisar todas as mudanças feitas na alimentação, e não atribuir automaticamente o resultado à retirada do glúten. Além disso, a inscrição sem glúten na embalagem não significa que o produto tenha menos calorias, açúcares ou gorduras.

4. Todo desconforto após comer pão é intolerância ao glúten

Mito. Inchaço, gases, dor abdominal ou alteração do funcionamento intestinal depois de uma refeição não são suficientes para diagnosticar doença celíaca ou outra condição relacionada ao trigo. Os sintomas gastrointestinais podem ter diferentes causas. Há ainda pessoas com alergia ao trigo ou quadros classificados como sensibilidade ao glúten/trigo não celíaca, situações distintas da doença celíaca e que precisam de avaliação adequada.

Outro problema é retirar o glúten antes da investigação. “Quando existe suspeita de uma condição relacionada ao glúten, o ideal é procurar avaliação antes de fazer uma dieta de exclusão por conta própria. A mudança precoce da alimentação pode, inclusive, dificultar algumas etapas da investigação da doença celíaca”, explica Raianne Santana.

A escolha de produtos sem glúten exige atenção às quantidades de fibras, açúcares, gorduras e sódio presentes na composição (Imagem: Karkhut | Shutterstock)

5. Pão sem glúten é sempre mais saudável

Mito. Sem glúten descreve uma característica do alimento, mas não é sinônimo automático de maior qualidade nutricional. Para substituir a farinha de trigo, produtos industrializados sem glúten podem utilizar combinações de farinhas, féculas, amidos, gorduras e outros ingredientes. Por isso, dois produtos podem apresentar composições nutricionais bastante diferentes.

Na hora da compra, vale observar a lista de ingredientes e a tabela nutricional, considerando principalmente composição, quantidade de fibras, açúcares adicionados, gorduras e sódio, conforme o produto. Para uma pessoa com doença celíaca, entretanto, a ausência de glúten não é uma preferência nutricional: faz parte do tratamento.

6. Quem tem doença celíaca pode comer um pouquinho de glúten

Mito. Esse é um dos pontos que exigem maior cuidado. Na doença celíaca, pequenas exposições ao glúten podem ser problemáticas. Por isso, o tratamento envolve uma alimentação rigorosamente isenta da proteína e atenção à contaminação cruzada.

Isso significa observar não somente os ingredientes, mas também situações em que um alimento originalmente sem glúten entra em contato com superfícies, utensílios ou preparações que contenham a proteína. Em uma cozinha compartilhada, por exemplo, utensílios e equipamentos usados na preparação de alimentos com trigo exigem cuidados para evitar essa exposição.

7. Todo mundo deveria experimentar ficar algumas semanas sem glúten

Mito. Começar uma dieta restritiva apenas como teste pode não ser a melhor maneira de descobrir a origem de sintomas. Retirar uma categoria de alimentos e depois perceber alguma melhora não estabelece, sozinho, um diagnóstico. Outros componentes da alimentação podem ter mudado simultaneamente.

Além disso, uma exclusão inadequadamente planejada pode diminuir a variedade da dieta e levar a substituições nutricionalmente pouco interessantes. Por isso, diante de sintomas recorrentes após o consumo de alimentos com trigo, a recomendação é procurar avaliação profissional para identificar a causa antes de estabelecer restrições permanentes.

Por Deiwerson Damasceno