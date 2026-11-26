A inteligência artificial tem ampliado o acesso à informação em saúde e se tornado uma ferramenta cada vez mais utilizada pelos pacientes para esclarecer dúvidas e compreender resultados de exames. Dados da pesquisa IA na Saúde, realizada pelo Research & Innovation Center da Afya, em parceria com a healthtech Conexa, mostram que 55% dos pacientes que utilizam IA em contextos de saúde recorrem à tecnologia para interpretar exames e laudos. Apesar da adesão, 67% preferem conversar diretamente com o médico, enquanto 56% afirmam que não confiariam em uma consulta conduzida integralmente por IA, sem mediação humana.

O levantamento evidencia que, embora a tecnologia facilite o acesso a informações, a interpretação dos resultados exige cautela. Para o professor e coordenador do curso de medicina da Afya Itabuna, médico e mestre em ciências da saúde, Avner de Almeida, o principal cuidado é não confundir o acesso à informação com a capacidade de compreender o que ela significa para cada paciente.

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A seguir, o especialista destaca seis orientações para utilizar ferramentas digitais de maneira responsável.

1. Utilize a inteligência artificial como apoio, não como diagnóstico

A inteligência artificial pode ajudar a esclarecer termos técnicos, explicar o significado de informações presentes em exames e organizar dúvidas para uma consulta. No entanto, a resposta fornecida por uma ferramenta digital não deve ser utilizada isoladamente para determinar a existência de uma doença ou definir tratamentos.

Mesmo quando apresenta uma explicação convincente, a tecnologia pode deixar de considerar informações importantes sobre o paciente. Um exame não é uma sentença. Ele é uma informação que precisa ser interpretada dentro de um contexto, explica Avner de Almeida.

Segundo o médico, resultados precisam ser relacionados aos sintomas, ao histórico de saúde e a outros dados clínicos. Por isso, a tecnologia deve funcionar como instrumento de apoio à compreensão, sem substituir a avaliação profissional.

2. Não interprete um resultado fora da referência como sinal automático de doença

Encontrar um resultado acima ou abaixo dos valores de referência pode gerar preocupação, mas isso não significa necessariamente que exista um problema de saúde. Os intervalos apresentados nos exames são estabelecidos com base em critérios científicos e estatísticos, e pessoas saudáveis também podem apresentar alterações discretas. Por outro lado, resultados dentro da faixa de referência não garantem, isoladamente, que esteja tudo bem.

A interpretação depende de fatores como idade, sintomas, medicamentos utilizados, antecedentes pessoais e familiares e condições em que o exame foi realizado. Não tratamos números isoladamente. Nós cuidamos de pessoas, ressalta o especialista.

Diante de uma alteração, a orientação é procurar o profissional responsável para compreender seu significado, identificar a necessidade de investigação e definir os próximos passos.

3. Evite decisões baseadas exclusivamente nas respostas dos aplicativos

Entre os riscos de confiar apenas na interpretação de exames feita por ferramentas digitais, estão a preocupação desnecessária e a falsa sensação de segurança. Uma alteração discreta pode ser apresentada como indício de uma doença grave, provocando ansiedade. Em outra situação, um resultado importante pode ser interpretado de maneira equivocada como algo sem relevância, levando o paciente a adiar a procura por atendimento.

Avner de Almeida alerta que a inteligência artificial pode cometer erros ao interpretar unidades de medida, ignorar informações relevantes ou apresentar conclusões sem dados suficientes. Por isso, não se deve iniciar ou suspender medicamentos, abandonar tratamentos ou adiar uma avaliação médica com base exclusivamente nessas respostas. A solicitação de exames também precisa ter justificativa clínica: realizar mais testes nem sempre significa cuidar melhor da saúde.

A interpretação dos exames deve considerar idade, sintomas e histórico de saúde, pois um mesmo resultado pode ter significados diferentes para cada pessoa (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock)

4. Considere a idade, os sintomas e o histórico de saúde

Um mesmo resultado pode ter significados diferentes dependendo de quem realizou o exame. A idade, por exemplo, influencia a interpretação de determinados indicadores, assim como as particularidades de crianças, idosos e gestantes. Sintomas, doenças anteriores, uso de medicamentos, antecedentes familiares e hábitos de vida também ajudam a compreender se uma alteração exige investigação e qual conduta deve ser adotada.

O médico exemplifica que dois pacientes podem apresentar o mesmo resultado de hemoglobina, mas demandar avaliações distintas. Um jovem sem sintomas e uma pessoa idosa com cansaço, falta de ar e redução progressiva desse indicador têm contextos clínicos diferentes. Uma pergunta fundamental na prática médica não é apenas quanto deu o exame?, mas também por que esse exame foi solicitado?, destaca. A avaliação profissional permite conectar essas informações e compreender o resultado de forma individualizada.

5. Proteja seus dados antes de compartilhar exames em plataformas digitais

Exames médicos podem conter informações sensíveis, como nome completo, data de nascimento, CPF, medicamentos utilizados e condições de saúde. Antes de enviar esses documentos a aplicativos ou ferramentas de inteligência artificial, é importante verificar a confiabilidade da plataforma, consultar sua política de privacidade e entender como os dados poderão ser armazenados, utilizados ou compartilhados.

Sempre que possível, o paciente deve evitar fornecer informações de identificação que não sejam necessárias, como nome completo, endereço e números de documentos. A retirada desses dados, porém, não garante anonimato completo. O coordenador de medicina da Afya Itabuna lembra que as informações de saúde fazem parte da intimidade de cada pessoa e precisam ser protegidas. A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) estabelece regras para o tratamento de dados pessoais, incluindo os dados referentes à saúde, e reforça a importância de medidas de segurança e privacidade.

6. Use a tecnologia para se preparar para a consulta e participar do próprio cuidado

Ferramentas digitais podem contribuir para que o paciente compreenda melhor sua saúde, organize resultados, acompanhe orientações, esclareça termos médicos e prepare perguntas para conversar com o profissional. Quando utilizadas de maneira responsável, essas possibilidades favorecem a participação nas decisões sobre o tratamento e podem ampliar o acesso à informação, inclusive para quem vive longe dos grandes centros.

Para Avner de Almeida, o objetivo não deve ser escolher entre tecnologia e atendimento humano, mas aproveitar os recursos disponíveis sem perder a qualidade da relação entre médico e paciente. A tecnologia deve aproximar as pessoas do cuidado, e não afastá-las dele, afirma.

O especialista ressalta que a inovação pode ampliar a capacidade de análise dos profissionais e ajudar os pacientes a se tornarem mais conscientes sobre a própria saúde, mas a escuta, o acolhimento e a avaliação clínica continuam essenciais para decisões seguras.

Por Bianca Menezes