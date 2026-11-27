A doação de sangue é um procedimento seguro e fundamental para o atendimento de pacientes em hospitais (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Do atendimento a emergências à realização de cirurgias programadas, a doação de sangue é essencial para o funcionamento dos hospitais. Como o sangue é insubstituível e seus componentes têm prazo de validade, manter os estoques abastecidos nas redes pública e privada é uma prioridade para a saúde do país. As doações regulares ajudam a garantir transfusões a quem precisa, evitam o adiamento de procedimentos por falta de sangue e contribuem para a disponibilidade de leitos hospitalares.

“O processo de doação voluntária de sangue é simples, rápido e totalmente seguro, sendo estruturado em etapas para proteger tanto quem doa quanto quem recebe. Todo o procedimento, desde a chegada até a saída, costuma levar cerca de 1 hora, e segue rigorosos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde”, explica o Dr. Carlos Bernardo, coordenador médico do Centro de Terapia Celular (CTC) da CSSJ.

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Atualmente, o Brasil registra cerca de 3,26 milhões de doações de sangue por ano, representando aproximadamente 1,4% a 1,8% da população, revelam dados do Sistema Único de Saúde (SUS). O patamar ideal da Organização Mundial de Saúde (OMS) prevê um mínimo de 2% de doadores ou seja, faltariam em torno de 1 milhão de doadores anuais para bater a meta.

“A doação de sangue permite o atendimento imediato a vítimas de acidentes graves, hemorragias e queimaduras; o suporte indispensável para cirurgias cardíacas, neurocirurgias, transplantes de órgãos e de medula óssea; a sobrevivência e manutenção da qualidade de vida de pacientes com anemias crônicas, hemofilia e pessoas em tratamento oncológico etc. Sem estoques estáveis regulados, a capacidade de resposta cirúrgica e de suporte à vida em hospitais públicos e privados entraria em colapso”, completa a Dra. Katia Beatrice Lima Buratta, hemoterapeuta da Casa de Saúde São José.

Por isso, o Ministério da Saúde publicou novas regras para a doação de sangue, previstas na Portaria GM/MS nº 11.685/2026, que entraram em vigor em 30 de setembro de 2026, com o objetivo de ampliar as possibilidades de doação e reforçar a segurança transfusional.

Doar sangue, portanto, é essencial. Mas quem pode se tornar doador com as novas regras? A seguir, o Dr. Carlos Bernardo e a Dra. Kátia Beatrice Lima Buratta respondem às principais dúvidas relacionadas ao gesto de cuidado. Confira!

1. Quem pode doar sangue? Tem limitação de idade e peso?

Podem doar sangue pessoas a partir dos 16 anos, desde que atendam aos critérios de saúde e peso. A primeira doação deve ser feita até os 60 anos. Pessoas entre 60 e 69 anos só podem doar se já tiverem doado sangue antes dos 60 anos. Menores de 18 anos precisam de autorização formal do responsável legal.

Uma atualização importante da Portaria nº 11.685/2026 permite que doadores regulares continuem doando após os 70 anos, desde que permaneçam com boa saúde e apresentem condições clínicas adequadas, conforme avaliação médica individualizada no hemocentro.

O peso mínimo exigido é de 50 kg. Além disso, é necessário estar descansado, ter dormido pelo menos 6 horas e estar em boas condições gerais de saúde.

2. É preciso estar em jejum para doar?

Jamais em jejum, o doador sempre deve estar bem alimentado. A norma estabelece também que não será coletado sangue de candidatos que tenham feito refeição rica em gorduras há menos de 3 horas da coleta, já que alimentos muito gordurosos causam lipemia, inutilizando os exames laboratoriais do sangue. Caso o candidato se apresente em jejum prolongado, deve receber um lanche antes da doação.

3. Quem está doente não pode doar sangue, mas e se estiver apenas resfriado? E quem está se recuperando, mas ainda apresenta coriza e tosse?

Não pode doar. Condições agudas como gripes, resfriados, coriza, tosse, febre ou infecções ativas determinam inaptidão temporária. O candidato só estará apto após o desaparecimento completo dos sintomas e o encerramento de qualquer tratamento medicamentoso associado.

4. Quem fez tatuagem pode doar sangue?

Com as atualizações da Portaria nº 11.685/2026, os critérios para procedimentos estéticos invasivos como tatuagem, micropigmentação, colocação de piercing e maquiagem definitiva foram otimizados. Se o procedimento foi realizado em estabelecimento comercial regularizado, com normas de biossegurança e alvará sanitário, o período de inaptidão caiu para apenas 7 dias. Caso não seja possível avaliar a segurança do procedimento, o prazo é de quatro meses.

5. Grávida pode doar sangue?

Não. A gravidez é uma contraindicação temporária absoluta. A doação de sangue é proibida durante todo o período gestacional e nos meses subsequentes, respeitando os prazos normativos de resguardo do pós-parto e o período de amamentação, para proteger a saúde e os estoques de ferro tanto da mãe quanto do bebê.

Após a coleta do sangue, é recomendado evitar esforços físicos exagerados e não sobrecarregar o braço utilizado na punção (Imagem: Svitlana Hulko | Shutterstock)

6. Quem doou sangue pode ir à academia? E quem treinou intensamente pode doar?

Depois de doar sangue, não é recomendado ir à academia ou praticar exercícios físicos intensos no dia da doação para evitar tonturas, quedas de pressão ou sangramentos no local da punção. Deve-se aguardar, pelo menos, 24 horas.

Antes de doar, quem realizou treinos físicos extenuantes ou competições no mesmo dia também deve aguardar o dia seguinte para doar, permitindo que o corpo recupere o equilíbrio hídrico e eletrolítico.

7. Quem fuma pode doar?

Sim. Fumantes podem doar sangue, desde que evitem fumar pelo menos duas horas antes da doação e por duas horas após o procedimento. A nicotina e o monóxido de carbono inalados em excesso podem provocar oscilações abruptas de pressão arterial e mal-estar durante o procedimento. Usuários de cannabis também podem doar, mas devem aguardar, no mínimo, 12 horas após o último uso.

8. Quais medicamentos podem impedir a doação de sangue?

Antibióticos e antifúngicos indicam infecção ativa e exigem inaptidão temporária. Já os anti-inflamatórios e ácido acetilsalicílico (AAS) afetam a função das plaquetas, impedindo que a doação seja aproveitada para a produção de concentrados de plaquetas para pacientes oncológicos.

Medicamentos teratogênicos como isotretinoína para acne ou finasterida também podem impedir a doação e exigem prazos longos de restrição após o fim do tratamento para evitar riscos. Alguns anti-hipertensivos, como o atenolol e propranolol, também precisam ser suspensos 48 horas antes da doação, já que podem provocar desmaios e quedas.

9. Quais são os principais cuidados depois de doar sangue?

Nas primeiras horas após a doação, o organismo se adapta à perda temporária de volume. As recomendações são:

Evitar esforço físico pesado, incluindo não carregar peso excessivo com o braço puncionado;

Hidratação reforçada;

Alimentação normal com uma dieta equilibrada e nutritiva;

Evitar fumar por pelo menos 2 horas e abster-se de bebidas alcoólicas nas primeiras 12 horas;

Manter o curativo por, pelo menos, 4 horas. Caso haja sangramento, pressionar o local e seguir as orientações do hemocentro.

10. Qual é o intervalo entre doações?

Para os homens, o intervalo é de no mínimo 2 meses (60 dias), com limite máximo de 4 doações em um período de 12 meses. Para as mulheres, o intervalo é de no mínimo 3 meses (90 dias), com limite máximo de 3 doações em um período de 12 meses.

Um gesto que pode beneficiar até quatro pessoas

A Dra. Katia Beatrice Lima Buratta destaca que a doação voluntária de sangue pode representar a continuidade de tratamentos e a possibilidade de novas histórias para quem recebe. “Doar sangue é, antes de tudo, um ato de amor compartilhado em silêncio. É estender a mão para alguém que você provavelmente nunca vai conhecer, mas que, naquele exato segundo, depende de você para continuar respirando, para ver os filhos crescerem ou para vencer uma batalha contra o câncer. O sangue não se fabrica em laboratórios, não se compra em farmácias e não tem substituto. Ele só nasce da generosidade humana. São apenas 15 minutos na cadeira de um hemocentro que se transformam em anos de vida, sorrisos e abraços na vida de até quatro famílias”, conclui.

Por Camila Parreira