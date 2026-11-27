Os peptídeos são moléculas produzidas naturalmente pelo organismo e formadas por cadeias curtas de aminoácidos, os mesmos componentes das proteínas. No corpo, eles exercem diferentes funções. Alguns atuam como mensageiros entre as células, outros participam da reparação de tecidos e há ainda os que funcionam como hormônios ou ajudam a regular sua liberação.

Na indústria da beleza, os peptídeos vêm ganhando espaço em fórmulas de cremes e séruns. Há indícios de que alguns deles podem contribuir para a hidratação e a luminosidade da pele, além de suavizar modestamente a aparência das rugas. Os resultados, no entanto, variam conforme o tipo de peptídeo e a formulação do produto.

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Para a Dra. Angela Helena Perretto, médica e diretora técnica nacional da Homenz, rede de estética e saúde masculina, o interesse nessas moléculas está relacionado à diversidade de funções que podem desempenhar no organismo.

“Os peptídeos não são todos iguais, cada sequência de aminoácidos apresenta características próprias e pode atuar em processos biológicos distintos. Alguns são estudados por sua relação com a produção de colágeno, outros por possíveis efeitos sobre a comunicação celular e a atividade dos folículos capilares. Por isso, é importante avaliar a finalidade de cada composição e o que as pesquisas realmente demonstram”, afirma.

A seguir, veja algumas das principais aplicações dos peptídeos investigadas pela ciência:

1. Rosto: colágeno, hidratação e firmeza

Na estética facial, alguns dos peptídeos mais conhecidos são o palmitoyl pentapeptide-4, o palmitoyl tripeptide-1 e o copper tripeptide-1 (GHK-Cu), estudados por sua relação com a produção de colágeno e a manutenção da estrutura da pele. O acetyl hexapeptide-8 é investigado por sua possível atuação na aparência das linhas de expressão.

“O interesse por esses ativos está relacionado à busca por hidratação, firmeza e suavização de rugas, queixas comuns também entre os homens. Com o envelhecimento, a atividade dos fibroblastos e a produção de componentes importantes para a sustentação da pele passam por mudanças. Algumas formulações buscam atuar nesses processos, mas os resultados dependem da molécula, da concentração e da forma de utilização”, explica a médica.

2. Corpo: firmeza, elasticidade e cuidado com os tecidos

Na parte da estética corporal, as pesquisas investigam a relação dos peptídeos com a matriz extracelular, estrutura formada por componentes como colágeno e elastina, responsáveis pela sustentação e elasticidade dos tecidos. Os peptídeos de colágeno hidrolisado, por exemplo, são estudados por sua possível contribuição para a hidratação e a elasticidade da pele.

O interesse também acompanha a busca por uma aparência corporal mais firme e saudável, especialmente entre pessoas que conciliam cuidados estéticos e atividade física. “A firmeza corporal depende de diferentes fatores, como musculatura, quantidade de gordura e elasticidade da pele. Os peptídeos de colágeno apresentam pesquisas relacionadas à qualidade cutânea, mas não substituem a prática de exercícios, a alimentação equilibrada ou os cuidados específicos para cada necessidade”, ressalta a Dra. Angela Helena Perretto.

Os folículos capilares são alvo de pesquisas que investigam alternativas para o cuidado com os cabelos e a barba (Imagem: Dejan Dundjerski | Shutterstock)

3. Cabelos e barba: atenção aos folículos capilares

Na área capilar, algumas sequências são investigadas por sua possível influência nos folículos, estruturas responsáveis pela formação e pelo crescimento dos fios. Entre os exemplos, estão o acetyl tetrapeptide-3 e o biotinoyl tripeptide-1, presentes em formulações voltadas à saúde capilar.

O interesse está relacionado à busca por alternativas para lidar com o afinamento dos fios, a queda capilar e a preservação da densidade dos cabelos e da barba. “A queda capilar pode ter diferentes origens, incluindo fatores genéticos, hormonais e alterações no couro cabeludo. Embora algumas formulações com peptídeos apresentem resultados promissores, é fundamental investigar a causa do problema antes de definir qualquer tratamento”, conclui a Dra. Angela Helena Perretto.

Por Islany Oliveira