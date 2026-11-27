O combate à água parada, a proteção contra picadas e a atenção aos sintomas são importantes aliados no enfrentamento da doença (Imagem: Justinboat.29 | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O Brasil deve ter um verão sob a influência do El Niño, fenômeno climático que poderá atingir seu pico entre novembro de 2026 e janeiro de 2027. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a previsão é de chuvas acima da média em algumas regiões do país, enquanto outras poderão enfrentar períodos mais secos.

O cenário coincide com a época de maior transmissão da dengue no Brasil, que geralmente se estende de outubro a maio, segundo o Ministério da Saúde. As temperaturas elevadas e o acúmulo de água favorecem a reprodução do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença.

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A prevenção também depende de cuidados em casa. Segundo estimativa divulgada pelo Ministério da Saúde, cerca de 75% dos focos do mosquito estão nas residências ou em seu entorno. Uma vistoria de dez minutos por semana pode ajudar a identificar e eliminar criadouros.

O Dr. Guenael Freire, infectologista do São Marcos Saúde e Medicina Diagnóstica, marca da Dasa em Minas Gerais, chama a atenção para um comportamento comum entre os pacientes. “Muita gente já teve dengue ou conhece alguém que teve e acaba considerando a infecção algo simples. Mas não dá para prever, apenas pelos primeiros sintomas, como cada caso vai evoluir. Mesmo quadros inicialmente leves podem apresentar complicações”, explica.

A seguir, confira cuidados para se proteger da dengue e o que fazer se for infectado.

1. Confira se você pode se vacinar

A vacinação é uma importante forma de reduzir o risco de adoecimento e complicações. No Sistema Único de Saúde (SUS), a Qdenga é oferecida para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Na rede privada, tem indicação aprovada para pessoas de 4 a 60 anos, mas é contraindicada para gestantes, mulheres que amamentam e pessoas com determinadas condições de imunossupressão. Estudos clínicos demonstraram eficácia de 80,2% contra a dengue sintomática no primeiro ano de acompanhamento.

“Existem quatro sorotipos do vírus. Em uma segunda infecção por um sorotipo diferente, o risco de dengue grave pode ser maior, devido à forma como o sistema imunológico reage. Por isso, quem já teve a doença também deve conversar com um profissional de saúde para saber se pode receber a vacina”, orienta a Dra. Rosana Richtmann, infectologista do Laboratório Exame, marca da Dasa no Distrito Federal.

2. Elimine a água parada e proteja-se das picadas

Pratinhos de plantas, calhas, ralos e recipientes esquecidos no quintal podem acumular água suficiente para a reprodução do mosquito. Vale verificar esses locais semanalmente, manter caixas-d’água fechadas e descartar objetos que possam servir de criadouro. Repelentes registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), telas nas janelas e roupas que cubram mais partes do corpo também ajudam na proteção.

Vale lembrar que a dengue não é transmitida diretamente de uma pessoa para outra. A infecção ocorre principalmente pela picada da fêmea do Aedes aegypti infectada pelo vírus.

3. Preste atenção aos primeiros sintomas

Febre alta de início repentino, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dores musculares, cansaço e manchas vermelhas na pele estão entre os sintomas mais comuns. Como podem ser confundidos com outras infecções, é importante procurar avaliação médica. Gestantes, idosos, crianças pequenas e pessoas com doenças crônicas merecem atenção especial.

Os exames laboratoriais ajudam a investigar a dengue e devem ser realizados de acordo com o período de evolução dos sintomas (Imagem: Photoroyalty | Shutterstock)

4. Faça os exames no momento certo

Nos primeiros dias de sintomas, testes como NS1 e RT-PCR podem identificar a infecção. A sorologia costuma ser utilizada a partir do sexto dia, enquanto o hemograma ajuda a acompanhar alterações nas plaquetas e no hematócrito.

“Um resultado negativo não deve ser interpretado isoladamente. O médico precisa considerar quando o exame foi realizado, qual teste foi utilizado e como o paciente está evoluindo. Em algumas situações, pode ser necessário repetir o exame ou utilizar outro método”, esclarece o infectologista Dr. Alberto Chebabo, dos laboratórios Sérgio Franco e Bronstein, no Rio de Janeiro.

5. Hidrate-se e fique atento aos sinais de agravamento

Beber líquidos é fundamental durante a dengue, seguindo a orientação médica sobre a quantidade adequada. Também é importante evitar a automedicação, especialmente com anti-inflamatórios como ibuprofeno e diclofenaco ou medicamentos com ácido acetilsalicílico, que podem aumentar o risco de sangramentos.

A atenção deve continuar mesmo depois que a febre baixar. Entre o terceiro e o sétimo dia, podem surgir complicações. Dor abdominal intensa, vômitos persistentes, sangramentos, tontura, desmaios e dificuldade para respirar exigem atendimento médico imediato.

Por Rachel Lopes