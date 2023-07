Pani Puri é homenageado pelo Google com jogo online; já comeu?

CB Correio Braziliense

Doodle do Google desta quarta-feira (12/7) homenageia a comida típica da Ásia, Pani Puri. - (crédito: Google/Reprodução)

O Doodle, do Google, desta quarta-feira (12/7), relembra o recorde mundial alcançado neste dia em 2015 por um restaurante localizado em Indore, na Índia, ao servir o maior número de sabores de Pani Puri, com 51 opções, sob a orientação do chef Neha Shah.

Para comemorar a data foi criado um jogo interativo no buscador, em que é possível ajudar uma equipe de vendedores de rua a preencher os pedidos. Os usuários podem escolher os sabores e a quantidade. O jogo está disponível para os usuários nos EUA, Canadá, Brasil, Alemanha, Bulgária, Reino Unido, Índia, Paquistão, Nova Zelândia, Austrália, Irlanda e na Islândia. Jogue aqui!



O que é Pani Puri?

Pani Puri uma comida típica do sul da Ásia, muito comum em toda a Índia. Consiste basicamente em um lanche muito vendido em comércios de rua daquele país. Ele é feito de um massa de trigo recheada com batata e grão-de-bico e temperado com especiarias como pimentas e águas saborizadas.





Segundo o Google, o lanche tem diversos nomes, dado que há muitas variações regionais em toda a Índia, dentre eles Punjab, Jammu e Caxemira e Nova Delhi. "Embora existam muitos tipos diferentes de recheio e pani para a paleta única de cada um, há duas coisas em que todos podem concordar: coma o pani puri rapidamente para evitar que o puri fique encharcado ou vazando e sempre coma de uma só vez para evitar uma bagunça quebradiça", afirma o Google.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.