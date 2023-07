Discord lança recurso para pais supervisionarem filhos adolescentes

CB Correio Braziliense

O aplicativo Discord lançou, nesta quarta-feira (12/7), o recurso "Central da família", que permite que os pais ou responsáveis acompanhem as atividades dos filhos na plataforma. O anúncio da ferramenta vem logo após a prisão de jovens que integravam um grupo que promovia pedofilia e violência sexual infantil. O aplicativo é comumente usado por adolescentes como bate-papo em vídeo e também para jogar on-line.

Segundo o Discord, o recurso visa "ajudar a promover um diálogo produtivo sobre hábitos de internet mais seguros e criar maneiras mutuamente benéficas para pais e adolescentes se conectarem sobre experiências online". Os pais ou responsáveis só poderão monitorar com quais usuários os filhos conversam e em quais comunidades eles participam. A leitura das conversas, no entanto, não será possível.

Para ativar a ferramenta, basta acessar o aplicativo e clicar em "Configurações do usuário" e depois em "Central da família'. Em seguida, o adolescente vai precisar do QR Code gerado no aplicativo dele. Depois da leitura do código, o recurso já está habilitado. "Essa nova ferramenta é apenas o começo de nossas iniciativas voltadas para a família. Incentivamos pais e responsáveis a usarem as informações fornecidas pela Central da Família para basear conversas sobre segurança online com seus adolescentes", informa o Discord.

O aplicativo fornecerá um resumo semanal por e-mail das atividades do filho na plataforma, como o número de mensagens, ligações e novos amigos na rede. "Se você tem perguntas ou preocupações sobre as pessoas ou servidores com os quais seu adolescente está interagindo, incentivamos que tenha uma conversa direta com ele sobre como manter hábitos online saudáveis ou conversem sobre seus novos amigos ou comunidades", orienta a plataforma.

