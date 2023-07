Denilson diz que dívida milionária com Belo ainda não foi resolvida; entenda

CS Cecília Sóter

Denilson e Belo - (crédito: Reprodução)

O apresentador e ex-jogador de futebol Denilson usou as redes sociais, nesta quarta-feira (12/7), para se pronunciar sobre a suposta quitação da dívida milionária que o cantor Belo tem com ele, afirmando que o caso "ainda não está resolvido". No Instagram, Denilson afirmou que ambas as partes estão buscando uma solução para a dívida, mas que ainda não chegaram a um desfecho.

"Em relação as últimas notícias divulgadas sobre o caso com o Cantor Belo, o que posso afirmar é que ambas as partes estão empenhadas em encontrar uma solução e tão logo o assunto esteja 100% resolvido, me manifestarei. Ainda não está", escreveu o ex-jogador.

Entenda o caso

Há pouca mais de 20 anos o grupo Soweto tomava conta das paradas de sucesso de todo o Brasil com seu pagode romântico. Formado originalmente por Belo, Claudinho de Oliveira, Robson Buiú, Mauro Zabumbeiro, Chiquinho dos Santos e Criseverton, o grupo chegou ao topo graças ao apoio de alguns empresários. Em 2000, o ex-jogador de futebol Denilson se tornou empresário do grupo, com Belo como vocalista.

No mesmo período, o cantor decidiu sair do grupo de pagode para seguir carreira solo, gerando uma quebra de contrato e outras questões envolvendo o Soweto. Por conta disso, Denilson entrou com um processo contra o cantor.

Em 2004, Belo foi condenado, mas não cumpriu a ordem judicial por falta de uma residência fixa, entre outros motivos.

Em junho de 2021, a Justiça de São Paulo chegou a determinar que o valor arrecadado por Belo em duas apresentações na cidade fosse penhorado.

Com a participação de Belo na edição 2023 da Dança dos Famosos, da TV Globo, Denilson voltou a falar sobre o assunto, pedindo que o cachê recebido fosse destinado pagar os valores devidos. A Justiça chegou a conceder, mas Belo foi eliminado da competição.

Com juros e correção monetária, a dívida de Belo com Denilson já ultrapassou a casa dos R$ 7 milhões.

O Correio entrou em contato com a assessoria do cantor Belo, mas ainda não tivemos resposta.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.