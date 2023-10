Linha iPhone 15 tem chiados nos alto-falantes, reclamam usuários

Após o iPhone 15 Pro ter aparecido em uma série de notícias apontando para problemas de superaquecimento e desapontado em testes de resistência, outra situação tem dado dores de cabeça para alguns usuários. Dessa vez, compradores dos novos aparelhos da Apple têm reclamado de chiados nos alto-falantes.

Os relatos foram feitos no Reddit, em que o perfil "WoodenAlternative212" apontou que os chiados aparecem quando o volume do smartphone está configurado para aproximadamente 80% ou mais. Neste nível, o alto-falante funciona como se tivesse sido danificado pela água.

Na sequência, o usuário foi até uma loja autorizada da Apple e mostrou o problema, para então ter o dispositivo trocado por um novo. Contudo, a unidade recebida tinha o mesmo defeito, em uma magnitude ainda mais perceptível.

As respostas à publicação têm sido mistas, incluindo relatos semelhantes vindos de outras pessoas — portanto, aparentemente não se trata de um problema isolado.

O perfil "lunddummy" apontou que tentou iniciar o processo de devolução após perceber o defeito, mas não conseguiu concluí-lo pela falta de unidades novas do iPhone 15 Pro Max em estoque. Neste caso, o som do chiado foi percebido em vídeos específicos ou certas faixas de frequência.

Ao contrário do que acontece com o problema anterior do superaquecimento, o chiado nos alto-falantes parece afetar também algumas unidades dos modelos iPhone 15 e iPhone 15 Plus, representantes mais acessíveis da linha.

Já o perfil "Easy-Version470" arriscou uma tese para tentar explicar o que pode causar o chiado: é possível que a abertura dos alto-falantes seja muito pequena para a saída do som de forma adequada, o que causaria as turbulências no áudio em volumes mais altos.

Porém, a Apple ainda não deu declarações oficiais sobre o tema, e por isso não é possível confirmar se essa é ou não a causa do problema.

No momento, não há sequer como saber se o problema é relacionado ao software ou hardware dos iPhones. Enquanto no primeiro caso a situação poderia ser resolvida com uma simples atualização, a segunda exigiria um trabalho mais intenso de recall e troca do aparelho quando necessário.

Recentemente, a Apple liberou a versão 17.0.3 do iOS, que tem como principal objetivo evitar os problemas de superaquecimento no iPhone 15 Pro. De acordo com testes de benchmark realizados recentemente, o update foi bem sucedido ao realizar isso sem afetar o desempenho dos celulares.