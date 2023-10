Quando o iPhone 13 vai parar de atualizar o iOS?

O iPhone 13 é um dos celulares mais populares da Apple e um dos melhores custo-benefício para comprar neste momento, oferecendo câmeras alta qualidade, tela com excelente definição e processador veloz para todas as tarefas do dia a dia. Mas até quando o celular da Apple lançado em 2021 continuará recebendo atualizações do iOS?

A Apple nunca especifica a quantidade de atualizações que seus dispositivos vão suportar, mas nos últimos anos notamos que a empresa tem oferecido entre cinco e seis anos de atualizações de software para iPhones.

Assim, é possível que o iPhone 13 seja atualizado até o ano de 2026 ou 2027. O aparelho lançado em 2021 com iOS 15 pode receber o iOS 20 ou iOS 21 — ou seja, se você comprar agora o iPhone 13 ainda vai ter cerca de 4 anos de atualizações do iOS, incluindo o atual iOS 17.

iPhone 13 vale a pena?

Tudo isso reforça como o dispositivo de dois anos atrás ainda é uma excelente opção de compra para quem busca um celular duradouro com garantia de funcionamento por muito tempo em 2023.

Sendo facilmente encontrado por volta dos R$ 4 mil no Canaltech Ofertas, o excelente conjunto de câmera dupla de 12 MP, a tela de 6,1 polegadas com Face ID, sua grande bateria e o veloz processador A15 Bionic oferecem um excelente custo-benefício para 2023 e 2024.

