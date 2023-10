7 alternativas ao ChatGPT gratuitas

O universo das IAs vai além das soluções oferecidas pela OpenAI e você pode experimentar alternativas ao ChatGPT para executar tarefas do dia a dia. As ferramentas a seguir pouco devem ao principal concorrente e se destacam em uma série de particularidades — tem inteligência artificial para todos os gostos e necessidades.

7 dicas de IAs alternativas ao ChatGPT

O Canaltech preparou um guia para você experimentar sete IAs generativas e ir um além da dominância do ChatGPT nesse segmento. Confira logo abaixo:

1. Bard

O Bard é o chatbot de IA do Google e certamente o principal concorrente do ChatGPT. Você pode pedir ajuda à ferramenta para executar tarefas como planejamento de rotina, produção de conteúdo, elaborar roteiros de viagem e resolução de problemas matemáticos.

Disponível em: Web

2. Bing Chat

Apesar de dispor da mesma tecnologia do ChatGPT, o Bing Chat da Microsoft se destaca por elevar a experiência de realizar pesquisas na internet através do buscador — pois é capaz de entregar resultados mais complexos e ajudar em uma série de tarefas graças ao modelo GPT-4, que o ChatGPT só oferece na versão paga.

Disponível em: Web | Android | iOS

3. LuzIA

Quem não desgruda do WhatsApp ou do Telegram vai adorar saber que é possível conversar com um chatbot inteligente sem deixar seu app favorito: é só você adicionar a LuzIA e bater papo com o assistente como se fosse um contato do mensageiro.

Disponível em: WhatsApp | Telegram | Web

4. CharacterAI

O CharacterAi se destaca por assumir diferentes personas para deixar a conversa mais divertida. Por exemplo, a ferramenta é capaz de bater papo com os trejeitos do Super Mario ou do Elon Musk. Também é possível inventar personalidades para a IA.

Disponível em: Web | Android | iOS

5. Perplexity AI

O Perplexity AI é uma boa alternativa ao ChatGPT para quem precisa realizar pesquisas com direito a fontes e referências bibliográficas. Além disso, a interface do chatbot é bem simplificada e direto ao ponto — ideal se você dispensa cerimônias ao usar um app.

Disponível em: Web | Android | iOS

6. Copy.AI

O Copy.AI é uma alternativa ao ChatGPT voltada para a produtividade — sobretudo para redatores de sites, blogs, redes sociais, materiais publicitários e afins. Outra função bem interessante do chatbot é revisar ou sugerir melhorias em textos existentes.

Disponível em: Web | Android | iOS

7. Replika

Essa IA é feita para quem gosta de bater papo, pois o Replika conversa com você como se fosse uma pessoa próxima, permitindo também a criação de um avatar. Outro fator legal do chatbot é a capacidade de oferecer uma experiência ainda mais personalizada com base em informações de diálogos anteriores.

Disponível em: Web | Android | iOS

