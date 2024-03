Morre João Oreste Dalazen, ministo aposentado do TST, aos 71 anos

Morreu, nesta terça-feira (5/3), o ministro aposentado do Tribunal Superior do Trabalho (TST) João Oreste Dalazen, aos 71 anos, em Brasília. A informação foi confirmada pelo próprio TST.

Natural da cidade de Getúlio Vargas, no Rio Grande do Sul, o ex-ministro se formou em direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), onde fez mestrado e atuou como professor assistente. Ele também lecionou na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) e na Universidade de Brasília (UnB).

João Oreste também atuou como procurador da Caixa Econômica Federal e passou em primeiro lugar no concurso público para promotor de Justiça do Paraná em 1978, mas não tomou posse. Foi em 1980 quando ingressou na magistratura trabalhista como juiz substituto e depois foi promovido para o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região em 1993.

Foi o então presidente Fernando Henrique Cardoso que o nomeou para o TST em 1996, em vaga destinada à magistratura de carreira.

João Oreste foi ministro entre os anos 1996 e 2017, ocupando a presidência da casa entre 2011 e 2013. O trabalho dele na gestão do Tribunal ficou marcado pela iniciativa Programa Trabalho Seguro, lançado durante as obras de construção civil dos estádios da Copa do Mundo de 2014.

Em nota, o presidente e o vice-presidente do TST, Lelio Bentes Corrêa e Aloysio Corrêa da Veiga, expressaram pesar pela morte do ex-ministro e decretaram luto oficial de três dias na Casa. "O Tribunal transmite seus pêsames à família e amigos neste momento de luto".

O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região também manifestou pesar pela morte do ministro em nota assinada pelo desembargador Samuel Hugo Lima.