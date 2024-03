Usuários da Claro relatam problemas de sinal em Brasília e mais cidades

Usuários da operadora Claro relatam instabilidade nos serviços, na noite desta sexta-feira (15/3). Serviços como telefone, internet fixa e, principalmente, móvel estariam apresentando problemas.

No site Downdetector, que analisa e contabiliza as reclamações dos usuários, o pico de registros começou às 18h da tarde e, até as 21h, ainda não tinha normalizado.

< >

Brasília é a cidade que registrou mais reclamações. Os registros começaram por volta das 19h após às 22h. Outras localidades com relatos semelhantes foram Campo Grande, São Paulo, Cuiabá, Belo Horizonte, Goiânia, Rio de Janeiro e Porto Alegre.

< >

Pelo X, o antigo Twitter, a reportagem identificou postagens de usuários do DF reclamando de problemas no sinal da operadora.

O Correio entrou em contato com a Claro para entender a fonte dos problemas. O texto será atualizado em caso de resposta.