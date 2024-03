Jaquelline abre o jogo sobre suposta traição de Lucas Souza

Após boatos de que o relacionamento de Lucas Souza e Jaquelline teria chegado ao fim por conta de uma suposta traição, a vencedora de “A Fazenda 15” se pronunciou e negou que esse tenha sido o motivo do término. Recentemente surgiram alguns burburinhos de que Lucas havia terminado com Jaquelline para se reaproximar de Jojo Toddynho.



Em entrevista à jornalista Fábia Oliveira, Jaque decidiu abrir o coração: "Não aconteceu nada de traição, nada de mensagem, nada disso. Foi mais questão de eu mesma, sabe? Eu tava precisando de um tempo, porque eu tava sofrendo uma pressão muito grande, de todos os lados. Do meu trabalho, da minha casa, do meu relacionamento e eu acabei ficando um pouco saturada de algumas, sabe? Que cansa, né?"



Anteriormente, Jaquelline contou que ela e Lucas precisaram se afastar pelo bem do relacionamento: “E eu não gosto muito de dar satisfação. Então, por isso, eu resolvi dar um tempo pra saber se a gente ia sentir saudade um do outro, se o nosso relacionamento seria algo que gostaríamos de ter, daqui pra frente, porque está tudo muito intenso".



Lucas Souza e Jaque Grohalski começaram o relacionamento durante A Fazenda 15 e assumiram o namoro após o fim do confinamento. Desde então, os dois vinham compartilhando com os fãs viagens e vários momentos românticos. Contudo, no último domingo (10), Jaquelline comunicou os seguidores que o relacionamento havia chegado ao fim.

O ex-Fazenda, por sua vez, usou as redes sociais para se declarar à ex e afirmar que é só um momento ruim e que a influenciadora é a mulher da sua vida. “Tenho certeza de que é só um momento ruim. Jaquelline é a mulher da minha vida! Eu amo ela! Independente de qualquer coisa vou continuar amando”, disparou Lucas Souza.