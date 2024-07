Samsung anuncia anel inteligente e novas ferramentas de IA

A Samsung anunciou, nesta quarta-feira (10/7), os lançamentos da marca. O anúncio foi feito em Paris, no evento semestral Samsung Unpacked. Os lançamentos marcam a integração do Galaxy AI, a inteligência artificial da Samsung, em smartphones e outros dispositivos.

Aguardado por entusiastas da tecnologia, o Galaxy Ring, um anel inteligente que faz o monitoramento de caminhas, frequência cardíaca, temperatura corporal e qualidade do sono, entre outras funções. O dispositivo é feito de titânio e conta com modelos nas cores preto, prata e dourado. O preço é de US$ 399, cerca de R$ 2.100 na cotação atual.

O evento contou ainda com novos modelos de smartwatch, o Galaxy Watch7 e o Galaxy Watch Ultra. Os novos modelos poderão ser adquiridos a partir de R$ 2.499 e R$ 4.999.

Outro destaque foi o anúncio dos smartphones Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6. Segundo a marca, os recursos do Galaxy AI devem estar disponíveis nos celulares até o final de 2025. O Z Flip 6 e o Z Fold 6 estão disponíveis a partir de R$ 7.199,10 e R$ 12.419,10, respectivamente.

E não é só nos smartphones que a inteligência artificial se destacou. Nos fones de ouvido Galaxy Buds3 e Galaxy Buds3 Pro, o Galaxy AI vai ser usado para cancelamento de ruídos e na tradução simultânea de áudios. Os dispositivos custam, respectivamente, a partir de R$ 1.529,10 e R$ 1.979,10.