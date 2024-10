Robôs da Tesla ‘"cantam", "conversam" e fazem drinks em evento

Em evento realizado na Califórnia, Estados Unidos, a Tesla, empresa de Elon Musk, apresentou os robôs Optimus. Em imagens compartilhadas nas redes sociais, os humanoides aparecem conversando, dançando e fazendo drinks para as pessoas. No entanto, ao contrário do que se afirma nas redes sociais, tudo isso foi feito com a “ajuda” de humanos, que pilotavam os robôs.

Essa informação não foi omitida pela empresa. O especialista em inteligência artificial Robert Scoble contou que o Optimus usava IA para andar. Em um vídeo é possível ver o blogueiro perguntando ao robô se ele era controlado por IA. “Pode ser que haja um pouco”, respondeu o humanoide.

Em outro vídeo, outro Optimus diz que não é totalmente autônomo. A primeira versão do Optimus foi apresentada em setembro de 2022, com o nome de Tesla Bot.

Mesmo com o avanço na nova versão, especialistas alertam que é necessário olhar com cuidado para o anúncio. Isso porque, em 2021, o bilionário chegou a apresentar uma pessoa vestida de robô para mostrar ao público o que o Optimus poderia fazer. A ação foi duramente criticada.

Além disso, em janeiro deste ano, a revista Forbes publicou uma reportagem em que Musk revela, acidentalmente, que usa truques para fazer o robô parecer mais avançado, como edição de vídeo e movimentos pré-programados.

No evento em que o Optimus mostrou as habilidades, chamado “We, robot”, a Tesla não detalhou os avanços na área de robótica humanoide, focando apenas em performances do robô. O Optimus deve entrar em produção “antes de 2027”, segundo o próprio Elon Musk. O custo inicial do robô é estimado entre US$ 20 mil e US$ 30 mil (R$ 112 mil e R$ 169 mil).