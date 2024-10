Super Mario Party Jamboree é a maior festa da Nintendo até agora

Jamboree significa, no mais chulo que o meu inglês permite, uma grande festa, geralmente com música e diversão, e, se tem um jogo perfeito para um verdadeiro Jamboree, esse jogo é Mario Party. Como uma pessoa que já gastou centenas de horas nos tabuleiros de Super Mario Party e acabou decorando trajetos e os dados especiais de cada personagem, posso afirmar com todas as letras que o planejamento de um novo jogo sempre é baseado no seguinte pensamento: "Mesmo que você repita esse tabuleiro 100 vezes, as chances ainda serão diferentes, o jogo ainda vai ser diferente, mas a diversão, a diversão será sempre a mesma".

Desenvolvido e publicado pela Nintendo, Super Mario Party Jamboree é o mais novo jogo que traz os personagens clássicos da Nintendo para outra partida de tabuleiro atrás das estrelas.



E vai rolar a festa!



Com o elenco de 22 personagens, Mario e seus amigos, Bowser e seus lacaios, disputam as estrelas dos tabuleiros. (foto: Reprodução/Nintendo)

Desde 2021, com o lançamento de Mario Party Superstars para o Nintendo Switch, a Nintendo manteve Mario Party descansando um tempo para criar novos tabuleiros, minigames e mecânicas para o jogo. Assim como fez com o primeiro título lançado para o Switch, Super Mario Party, que saiu no início da vida útil do console híbrido, em 2018, intervalo esse que foi necessário para mudar dinâmicas e criar mais minigames para os fãs.



Super Mario Party Jamboree conta com mais de 110 minigames, trazendo novos e refazendo clássicos da franquia, com o elenco de 22 personagens, com os velhos conhecidos da Nintendo, inclusive Toad que geralmente é o guia do tabuleiro, agora é jogável, além disso, traz dois novos personagens na série Ninji, uma criatura fofinha com roupa de Ninja e Pauline, um antigo amor de Mario, na época que ele ainda era o Jumpman.



Assim como o tradicional da franquia, Jamboree tem 4 tabuleiros inéditos no jogo, sendo a Ilha Goomba, a Floresta do Mega Wiggler, o Autódromo Lança-Dados e o Shopping Arco-Íris, cada um desses tem uma mecânica única. Na Ilha Goomba, por exemplo, a maré aumenta ou abaixa conforme o jogo avança e um vulcão no centro da Ilha pode estourar entre as rodadas, o que pode jogar fogo em espaços próximos que reduz 3 moedas do personagem que passar por lá ou pode jogar os Goombas dourados que dão +3 moedas ao jogador, moedas essas essenciais para a vitória no fim do jogo, já que só com elas é possível comprar a estrela que é a verdadeira pontuação de Mario Party, quem obtiver mais estrelas ao longo do trajeto, vence.



Outros tabuleiros também se destacam pela criatividade das mecânicas, sendo para mim o mais divertido deles o mapa do shopping, que conta com os carimbos que podem ser trocados por moedas em um ponto específico do mapa, o desafio é que as barracas que carimbam o papel, ficam em diferentes andares do Shopping Arco-Íris, e você não pode repetir a mesma barraquinha duas vezes. Sem contar que o ambiente de shopping é inusitado para um Mario Party, mas casou também, com um design e uma ambientação que grita que faz parte do Reino dos Cogumelos. Além disso, o jogo é o primeiro dos três lançados para o Nintendo Switch que tem mapas desbloqueáveis, totalizando 3 novos tabuleiros para se divertir.



O jogo ainda coloca durante a fase um personagem que pode te auxiliar a alcançar a vitória, a Dupla Jamboree, quando um jogador chega ao encontro da dupla, os outros entram em um minigame para disputar a ajuda. O da Princessa Peach, como exemplo, é carregar uma montanha de presentes até o final de um trajeto, mas alguns inimigos vão obstruir o caminho tentando acertar os personagens, fazendo assim eles derrubarem seus presentes. Aquele que encontrou Peach, sempre receberá uma vantagem, no caso do minigame dos presentes, será um presente dourado que vale a 10 pontos na competição. Assim que esses minigames se encerram, o vencedor leva a Dupla Jamboree por 3 rodadas do jogo que concede ao jogador um benefício, no caso da Peach, os produtos das lojinhas ao longo do tabuleiro tem 50% de desconto para o jogador, mais outra vantagem que todos os Jamborees concedem é que tudo que o personagem faz é em dobro, se ele cai em uma casa para ganhar 3 moedas, ele recebe 6, se cair numa casa de - 3 moedas, são menos 6 e se tiver dinheiro o suficiente pode comprar até duas estrelas.



Outros Modos



Os modos são dividos em ilhas, com cada um reservando uma aventura diferente. (foto: Reprodução/Nintendo)

Fora o modo principal, estão presentes em Super Mario Party Jamboree muitos outros minigames para jogar com os amigos, como: A Cozinha Rítmica, uma série de jogos culinários ao som de música que desafia o jogador a acertar os botões no momento correto, Aventuras Aéreas, um jogo onde o Paratroopa ensina Mario e seus amigos a voar por aí, Brigada anti-Bowser, um jogo no qual você deve trabalhar em conjunto para derrotar uma versão gigantesca do Rei dos Koopas, Bowserathlon, uma maratona de minigames para obter o máximo de dinheiro possível, Fábrica Toad, minigames para testar o trabalho em equipe dos jogadores e por fim, a Marina de Minijogos que deixa você selecionar qualquer um dos minigames e jogar livremente com os amigos.



Considerações Finais

Em busca das estrelas a disputa Jamboree está lançada! (foto: Reprodução/Nintendo)

Super Mario Party Jamboree é um prato cheio para os fãs da Nintendo e principalmente para os que curtem jogos de galera, trazendo uma grande porção de conteúdo para jogar que serão totalizadas em horas de diversão, os novos tabuleiros fazem jus aos antigos e as mecânicas trazidas no título trazem um diferencial único para Jamboree, mostrando que dos três jogos que chegaram ao Switch da série, ele é o mais completo em todos os quesitos.

* Esta análise foi feita com uma cópia enviada pela Nintendo Brasil para Nintendo Switch.



