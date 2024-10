Adriane Galisteu diz que foi ao ‘fundo do poço’ com perda de libido na menopausa

Adriane Galisteu, aos 51 anos, abordou com franqueza os desafios que enfrenta na menopausa durante uma conversa com seus seguidores no Instagram. A apresentadora revelou que além das mudanças físicas, como queda de cabelo, também enfrentou alterações emocionais que afetaram seu humor e paciência, lidando com as dificuldades dessa fase.

Galisteu brincou sobre as consequências da menopausa em seu corpo, mencionando a perda de umidade em diversas partes, incluindo a pele e até os olhos. "A água do corpo foi toda embora! Ressecou tudo!", desabafou a apresentadora, destacando o impacto que esse período trouxe para seu bem-estar físico.

A perda de libido foi outro ponto que Galisteu mencionou, ressaltando como isso afeta muitas mulheres. Ela destacou a importância de buscar ajuda médica especializada para lidar com as mudanças hormonais e encontrar soluções adequadas. "A gente tem que resolver tudo de uma vez", aconselhou, incentivando outras mulheres a se informarem sobre o tema.

Casada com Alexandre Iodice desde 2010, Adriane Galisteu usou seu bom humor para responder sobre a frequência de sua vida sexual durante a menopausa. "Menopausa não é igual sete palmos. Estou vivíssima, bebê!", brincou ela, mostrando que apesar das dificuldades, mantém a leveza e positividade no dia a dia.

Galisteu também expressou gratidão ao médico que a ajudou a superar as dificuldades desse período, indicando que o apoio profissional foi fundamental para sua recuperação. "Ele me deu uma aula", disse, reconhecendo a importância do tratamento hormonal para recuperar sua autoestima e bem-estar.

A sinceridade de Adriane Galisteu ao falar sobre um tema tão sensível é um exemplo para muitas mulheres. Sua abertura sobre a menopausa ajuda a desmistificar o assunto e reforça a necessidade de buscar informações e suporte adequado durante essa fase da vida.

