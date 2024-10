Murilo Huff diz que filho com Marília Mendonça está aprendendo música

No último Domingão do Huck, Murilo Huff compartilhou a alegria de ver seu filho, de apenas quatro anos, demonstrando interesse pela música. Fruto de seu relacionamento com Marília Mendonça, o menino já se declara um "baterista" em potencial, revelando seu talento precoce.

"Ele está bem demais! Tocando bateria e aprendendo a tocar. Se perguntar, já diz que é baterista", contou Murilo, visivelmente orgulhoso. Essa conexão com a música parece estar no sangue, herdada da mãe, a eterna rainha da sofrência.

O pequeno Leo, que perdeu Marília em um acidente aéreo em novembro de 2021, tem sido cuidado pelo pai e pela avó materna, dona Ruth. "Ele fica conosco. Quando estou em Goiânia, fica comigo; quando viajo, está com ela", explicou o cantor.

Murilo enfatizou a importância de manter viva a memória de Marília através do filho. Com apenas um ano e 11 meses na época da tragédia, Leo tem crescido cercado de amor e lembranças da mãe, que deixou um legado musical profundo.

Além de tocar bateria, o garoto já demonstra uma sensibilidade musical notável. Murilo espera que o filho possa encontrar alegria e inspiração na música, como sua mãe fez durante a vida. "Estou aqui para incentivá-lo sempre", afirmou o pai.

