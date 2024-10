Meta AI: o que é e como funciona a nova inteligência artificial

O assistente de inteligência artificial Meta AI começa a ser disponibilizado no Brasil neste mês. Segundo a empresa de tecnologia, o recurso poderá ser usado em pesquisas e bate-papos, e será integrado aos aplicativos Facebook, Instagram e WhatsApp. Sendo assim, será possível, por exemplo, fazer perguntas para o chatbot diretamente pela barra de pesquisas dos apps, sem precisar fechá-los.

"Você também pode acessar a Meta AI ao navegar pelo feed do Facebook. Encontrou uma postagem na qual você está interessado? Você pode pedir mais informações à Meta AI diretamente na postagem. Se você vir uma foto da aurora boreal na Islândia, pode perguntar à Meta AI qual época do ano é melhor para observá-la", explica a Meta.

O chatbot também tem um recurso de geração de imagens. Usando a palavra "imagine" ao interagir com a Meta AI ou em um bate-papo em grupo, o usuário poderá criar e compartilhar imagens. O assistente também será capaz de responder perguntas sobre fotos, o que significa que ao enviar um registro de uma flor e perguntar ao Meta AI que tipo é, ele responderá.

"As pessoas podem enviar uma imagem em um chat com o Meta AI e dizer ao assistente o que querem adicionar, remover ou alterar na foto – desde mudar uma roupa até substituir o fundo por um arco-íris", acrescenta a Meta.

Além disso, a empresa está testando uma ferramenta de tradução de voz que traduzirá automaticamente um áudio de um Reels para que, assim, mais pessoas possam aproveitar o conteúdo, mesmo que fale idiomas diferentes. "Com dublagem automática e sincronização labial, o Meta AI simulará a voz do falante em outro idioma e sincronizará seus lábios para corresponder". cita.

Política de privacidade

O lançamento do Meta AI chegou a ser adiado no Brasil porque a Autoridade Nacional de Proteção de Dados do Brasil (ANPD), entendeu que as alterações na política de privacidade da Meta poderiam causar “dano grave e irreparável ou de difícil reparação aos direitos fundamentais” dos brasileiros.