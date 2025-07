WhatsApp apresenta instabilidade e usuários relatam falhas no aplicativo

Usuários do WhatsApp enfrentaram instabilidade no aplicativo na tarde desta quinta-feira (24/7). As principais queixas envolvem falhas no envio e recebimento de mensagens, tanto em conversas individuais quanto em grupos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os relatos de problemas com o aplicativo começaram a aparecer por volta de 14h no site Downdetector, que monitora o funcionamento de plataformas digitais.

O pico de reclamações no site Downdetector ocorreu às 14h37 desta quinta, com 3.733 notificações (foto: Reprodução)

Até o momento, a Meta, empresa responsável pelo aplicativo, não se pronunciou oficialmente sobre a causa da falha. No X (antigo Twitter), o termo “WhatsApp” rapidamente entrou nos assuntos mais comentados, com internautas reagindo à queda do serviço.