"Biocola" personalizada tem bons resultados ao fechar ferimentos

Pesquisadores da Universidade de Ottawa, no Canadá, inovam no fechamento de incisões cirúrgicas e na selagem de feridas ao criar hidrogel biomimético que combina resistência, adaptabilidade e biocompatibilidade. Os hidrogéis são materiais à base de água, com textura gelatinosa. A capacidade de adesão desse material pode ser comparada à de adesivos cirúrgicos disponíveis comercialmente, como LiquiBand, conhecido como "cola cirúrgica". Isso significa que o novo biomaterial, essa espécie de "biocola", pode fechar feridas na pele e, ao mesmo tempo, degradar-se de forma segura no corpo humano ao longo do tempo.

Diferente de muitos biomateriais utilizados como adesivos para tecidos moles, esse material não depende de polímeros sintéticos, que podem desencadear respostas imunológicas indesejadas. A inovação está na forma como os peptídeos — pequenas cadeias de aminoácidos — se auto-organizam e se fixam. Quando dissolvidos em uma solução tampão, os peptídeos projetados organizam-se espontaneamente em estruturas microscópicas que formam a base do hidrogel.

O autor principal, Emilio Alarcón, professor da Faculdade de Medicina e cientista do Instituto do Coração da Universidade de Ottawa, comentou à imprensa: "Este novo conjunto de trabalhos representa um grande avanço na área de materiais biomiméticos para reparo de tecidos e órgãos. Um dos aspectos mais importantes desta pesquisa é o desenvolvimento de um material independente à base de peptídeos para adesão tecidual".

Para aumentar ainda mais a resistência do material, os pesquisadores utilizam uma reação química fotoativada, que cria rapidamente ligações estáveis entre as moléculas. Esse processo transforma o material inicialmente macio em um gel flexível e durável, adequado para o reparo de tecidos moles.

O médico ortopedista Mateus Jerônimo, membro titular da Sociedade Brasileira de Quadril (SBQ) e da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (Sbot), destaca: "Muitos biomateriais usados na prática clínica são derivados de fontes biológicas, como colágeno animal ou tecidos humanos doados. Embora eficazes, eles carregam uma variabilidade inerente — cada lote é ligeiramente diferente — e um risco, ainda que mínimo, de transmissão de doenças ou de reações imunológicas indesejadas".

A nova tecnologia também abre caminho para aplicações mais avançadas na medicina regenerativa. Nesse contexto, Jerônimo aponta: "Um hidrogel com essa capacidade de personalização poderia, no futuro, ser usado para preencher lesões de cartilagem em estágios iniciais, criando um andaime que não apenas cobre o defeito, mas ativamente sinaliza para as células do próprio paciente como reconstruir um tecido funcional. Isso representa uma mudança de paradigma: substituir a articulação doente para, potencialmente, regenerá-la".

Segurança

Em laboratório, os materiais demonstraram ser biocompatíveis e biodegradáveis, permitindo que se decomponham de forma segura no organismo ao longo do tempo. Um dos principais autores do estudo, Alex Ross, afirma que a biocompatibilidade é essencial para qualquer material que entre em contato com o corpo ou interaja com ele. Segundo Ross, a biodegradabilidade é uma vantagem, porque elimina a necessidade de remoção cirúrgica posterior e contribui para um perfil de segurança mais favorável, já que o material é degradado em substâncias que o organismo consegue metabolizar e eliminar adequadamente.