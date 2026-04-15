WhatsApp: configurações podem expor seus dados sem você perceber

Usado diariamente por milhões de brasileiros, o WhatsApp pode expor mais informações pessoais do que o usuário imagina. Funções aparentemente inofensivas, como o “visto por último” e o status “online”, permitem que outras pessoas acompanhem padrões de uso, horários e até a frequência com que alguém acessa o celular, dados que, na prática, revelam parte da rotina.

Além disso, configurações como a foto de perfil pública, o recado visível e a possibilidade de ser adicionado a grupos por qualquer pessoa ampliam ainda mais essa exposição. Em alguns casos, essas informações são usadas por criminosos para criar perfis falsos, aplicar golpes ou monitorar hábitos sem que a vítima perceba, tornando o uso do aplicativo mais vulnerável do que parece à primeira vista.

Status e horários de atividade

A dupla 'Visto por último' e 'Online' permite que seus contatos saibam a última vez que você usou o aplicativo e se você está ativo no momento. Embora útil, essa informação pode ser usada por terceiros para monitorar seus hábitos e rotina. Para se proteger, vá em Configurações > Privacidade e ajuste a opção 'Visto por último e online' para 'Meus contatos' ou 'Ninguém', garantindo maior controle sobre quem vê sua atividade.

Foto de perfil e recado

Sua foto de perfil e o texto de recado (antigo status), se configurados como 'Todos', ficam visíveis para qualquer pessoa que tenha seu número de telefone, mesmo que ela não esteja na sua lista de contatos. Isso pode expor sua identidade a estranhos. O ideal é restringir a visualização em Configurações > Privacidade, selecionando 'Meus contatos' para as opções 'Foto do Perfil' e 'Recado'.

Confirmação de leitura

Os famosos traços azuis informam ao remetente que você leu a mensagem, o que pode gerar uma pressão social por uma resposta imediata. Desativar a 'Confirmação de Leitura' em Configurações > Privacidade oferece mais liberdade para ler as mensagens no seu tempo, sem que a outra pessoa saiba. Lembre-se que, ao desativar, você também não verá a confirmação de leitura das suas mensagens enviadas.

Permissões para grupos

Ser adicionado a grupos desconhecidos sem sua permissão não é apenas inconveniente, mas também um risco à privacidade. Nesses grupos, seu número de telefone fica exposto a todos os outros membros. Para evitar isso, acesse Configurações > Privacidade > Grupos e altere a permissão de 'Todos' para 'Meus contatos' ou 'Meus contatos, exceto...', garantindo que apenas pessoas de sua confiança possam adicioná-lo.

Este conteúdo foi gerado com o auxílio de inteligência artificial e revisado por um editor humano.