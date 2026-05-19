INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Nova ferramenta do Google permitirá edição de vídeos por interações com IA

Gemini Omni possibilitará que usuários enviem fotos, vídeos e áudios para que IA edite conteúdos e até crie 'deepfakes'

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O Google defende que a IA democratiza a produção criativa, mas diz que impõe restrições contra usos indevidos, como violência, desinformação e discurso de ódio. - (crédito: Pawel Czerwinski/Unsplash)
O Google defende que a IA democratiza a produção criativa, mas diz que impõe restrições contra usos indevidos, como violência, desinformação e discurso de ódio. - (crédito: Pawel Czerwinski/Unsplash)
Foto de perfil do autor(a) Gabriel Botelho
Gabriel Botelho
postado em 19/05/2026 15:49

O Google apresentou, nesta terça-feira (19/5), uma atualização do seu modelo de inteligência artificial, o Gemini Omni. A novidade será voltada para a criação e edição de vídeos ultrarrealistas. O anúncio aconteceu durante o evento Google I/O 2026, em Mountain View, na Califórnia, Estados Unidos. A tecnologia estará disponível já a partir desta terça, para usuários assinantes dos planos Google AI Plus, Pro e Ultra.

A ferramenta, de acordo com a empresa, tornará possível gerar vídeos de alta qualidade ao combinar textos, vídeos, imagens e áudios. Outro recurso será a possibilidade de enviar vídeos já gravados para que alterações sejam feitas por comandos em textos.

Ao contrário de plataformas como o Adobe Premiere, por exemplo, não será necessário usar programas profissionais de edição. Usuários poderão modificar detalhes específicos ou até o produto de forma total apenas com interações com a IA. 

O Omni utiliza a base de dados do Gemini para conectar linguagem, imagens e contextos. Além de criar cenas realistas, a ferramenta consegue ainda entender o que deveria acontecer em seguida, para, assim, completar vídeos inacabados. 

A IA vai poder ser usada no aplicativo do Gemini, no Google Flow, no YouTube Shorts, no YouTube Shorts e no aplicativo YouTube Create.

Outra novidade é a possibilidade da criação de um avatar digital. Por ser ultrarrealista, assemelha-se a um deepfakepois carregará voz e aparência do usuário. "Estamos comprometidos em desenvolver IA de forma responsável e temos políticas claras para proteger os usuários de danos e governar o uso de nossas ferramentas de IA", destacou a empresa". 

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