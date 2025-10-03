Xbox Cloud Gaming pode receber plano gratuito com anúncios

Após teste internos, empresa planeja um lançamento maior para o público, mas ainda sem data. - (crédito: Reprodução/Microsoft)

Uma das polêmicas recentes no mundo dos games envolveu a Microsoft, que no início de outubro dobrou o preço do serviço de games, o Xbox Game Pass, no Brasil. Porém, além das mudanças nos planos pagos, é possível que a empresa esteja pensando em uma versão gratuita da plataforma de jogos por streaming, o Xbox Cloud Gaming, com anúncios.

A informação é do The Verge, que afirmou que fontes dentro da Microsoft confirmaram a versão gratuita do serviço, começando os testes internamente com funcionários jogando títulos selecionados sem ter uma assinatura do Xbox Game Pass. Segundo o site, o jogo terá uma biblioteca gratuita e conterá dias gratuitos de alguns títulos, com jogadores podendo testá-los por até uma semana. Jogos antigos do Xbox 360 também estarão disponíveis no plano gratuito.

Dois minutos de anúncios passam antes do jogo começar a ser transmitido gratuitamente através do Xbox Cloud Gaming, e possui o limite de uma hora por sessão, com os jogadores podendo utilizar até 5 horas gratuitas do serviço por mês. A versão com anúncios estará disponível tanto no PC, quanto nos consoles da Xbox e através do navegador. Um teste maior da empresa está sendo planejado para chegar ao público.

