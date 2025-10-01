Game Pass dobra de preço em novo ajuste de serviço do Xbox

A Microsoft comunicou nesta quarta-feira (1º/10) o aumento de preço da sua plataforma de jogos por streaming Xbox Game Pass, serviço da empresa conhecido por trazer jogos de lançamento da empresa no primeiro dia para a biblioteca disponível. A reformulação vem acompanhada de uma nova opção para o serviço, dividindo em três categorias de acesso.

Game Pass Essential (R$43,90): Pouco mais de 50 jogos da biblioteca disponíveis, acesso ilimitado a jogos via nuvem, multiplayer online nos consoles Xbox.

Game Pass Premium (R$59,90): Pouco mais de 200 jogos da biblioteca disponíveis, acesso ilimitado a jogos via nuvem, multiplayer online nos consoles Xbox e acesso aos jogos publicados pela Microsoft em até um ano após o lançamento.

Game Pass Ultimate (R$119,90): Pouco mais de 400 jogos da biblioteca disponíveis, acesso ilimitado a jogos via nuvem, multiplayer online nos consoles Xbox. O pacote ainda inclui as assinaturas de dois serviços de outras duas empresas, o catálogo da Ubisoft Classics e da EA Play.

Em nota publicada no Xbox Wire, pelo time da marca, eles apontaram que as mudanças foram condicionadas para fornecer novas opções para os jogadores, aumentar a rentabilidade dos desenvolvedores, equiparar a expansão de parceiros e a variação cambial.

Confira nota sobre aumento do Gamepass:

“Sabemos que nem todo mundo quer a mesma coisa na sua experiência com Xbox, então estamos evoluindo o Game Pass para oferecer mais flexibilidade, opções e valor para todos os jogadores, seja você fã de lançamentos no primeiro dia, de descobrir games pouco conhecidos ou de jogar em vários dispositivos e telas, incluindo consoles Xbox, PC e Xbox Cloud.

Tudo isso faz parte do nosso compromisso em atender os jogadores onde estiverem, para que você possa escolher o que funciona melhor para você, não importa como ou onde goste de jogar”.

As novas categorias do Xbox Game Pass começam a valer a partir desta quarta-feira (1º/10), aos assinantes dos planos anteriores, serão migrados para as suas versões equivalentes do novo serviço, o Xbox Game Pass está disponível para PC e Xbox Series X|S.