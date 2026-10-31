Kingston oferece vagas gratuitas para quem deseja aprender a montar computadores









Empresa de tecnologia vai oferecer até o fim de 2026 10 mil bolsas para todo o Brasil para ensinar sobre montar o próprio PC. - (crédito: Divulgação/Kingston) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

A marca de equipamentos e peças de computador Kingston anunciou um projeto educacional focado na democratização da tecnologia, o Kingston Maker. Em parceria com a Terabyte e a CNB Academy, a iniciativa vai distribuir até o final de 2026 10 mil bolsas de estudo gratuitas para o curso completo de montagem e manutenção de computadores.

Nesta quarta etapa do projeto, moradores dos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e do Distrito Federal terão acesso exclusivo à mil bolsas de estudo. O objetivo central é transformar usuários leigos em especialistas capazes de montar e otimizar suas próprias máquinas, aproximando o público final da essência do funcionamento do hardware e diminuindo o gap de capacitação técnica no setor.

Com 17 horas de conteúdo integralmente online e hospedado na plataforma da CNB Academy, a formação é ministrada pelo professor Paulo Mauricio Rufino, especialista com mais de duas décadas de experiência no segmento. Ao longo de três módulos teóricos e práticos, os alunos aprenderão desde a introdução a componentes essenciais — como processadores, placas de vídeo, memória RAM e SSDs — até o passo a passo da montagem prática de um computador, com direito a certificado de conclusão oficial.

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Anteriormente, moradores das regiões Sudeste, Norte e Nordeste tiveram a oportunidade de fazer o curso gratuitamente. As inscrições para a região Centro-Oeste ainda não foram abertas. Atualmente, o Kingston Maker já está capacitando mais de 2.300 pessoas com uma adesão acima do esperado, além de possuir, até aqui, a média de avaliação de 4,9/5, feita pelos próprios participantes. O programa seguirá gradualmente para as demais regiões do Brasil nos próximos meses, e os interessados em garantir as bolsas disponíveis devem acessar o site oficial do projeto para realizar a inscrição e conferir todos os detalhes: www.kingstonmaker.com.br.

As vagas serão distribuídas de maneira gradual até o final do ano e terão contemplados os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal. Veja abaixo as datas de inscrições das regiões do País que ainda terão inscrições abertas em 2026: