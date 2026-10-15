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GTA 6 recebe trailer de lançamento com música inédita de SZA e Tame Impala

Trailer destaca a relação entre Jason e Lucia e mostra cenas inéditas de Leonida

A dupla principal de GTA 6 aparece em vários momentos românticos e repletos de ação na nova prévia. - (crédito: Reprodução/Rockstar Games)
A dupla principal de GTA 6 aparece em vários momentos românticos e repletos de ação na nova prévia. - (crédito: Reprodução/Rockstar Games)

A Rockstar Games publicou de surpresa, na manhã desta quinta-feira (15/10) o trailer de lançamento de Grand Theft Auto VI, que chega oficialmente em 19 de novembro. A prévia traz alguns detalhes da história, com Jason contando a dispensa do exército e recebendo uma ligação de Lúcia da prisão.

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O trailer ainda traz alguns detalhes da vida mundana de Leonida, estado que parodia a Flórida nos Estados Unidos, além de estar repleto de cenas de ação, destacando sobretudo a relação entre os protagonistas com a paixão ardente, ao melhor estilo Bonnie e Clyde. 

A prévia ainda conta com uma música inédita de Tame Impala, SZA e King Gizzard & The Lizard Wizard chamada Flower in a Hurricane que também estará presente na trilha sonora oficial do jogo já disponível nos serviços de streaming.

GTA 6 está em desenvolvimento há pelo menos 13 anos dentro da Rockstar Games. Atualmente o jogo conta apenas com uma vaga ideia sobre o que ele deve tratar no modo história. O título contará com a primeira dupla de protagonistas, que será um casal e vai viver aventuras de crime ao melhor estilo Bonnie e Clyde. Lucia Caminos e Jason Duval vão explorar Leonida, no estado da Flórida, nos Estados Unidos.

Grand Theft Auto VI já está disponível para compra na pré-venda. O título chega ao PlayStation 5 e Xbox Series X|S em 19 de novembro deste ano.

 

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Khalil Santos

Repórter Júnior

Formado em jornalismo pelo Instituto de Ensino Superior de Brasília (IESB). Atua desde 2022 como repórter multimídia do Correio Braziliense, o primeiro jornal de Brasília. Participou de coberturas importantes como as eleições de 2022 e

Por Khalil Santos
postado em 15/10/2026 11:10
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