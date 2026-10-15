GTA 6 recebe trailer de lançamento com música inédita de SZA e Tame Impala

A dupla principal de GTA 6 aparece em vários momentos românticos e repletos de ação na nova prévia. - (crédito: Reprodução/Rockstar Games)

A Rockstar Games publicou de surpresa, na manhã desta quinta-feira (15/10) o trailer de lançamento de Grand Theft Auto VI, que chega oficialmente em 19 de novembro. A prévia traz alguns detalhes da história, com Jason contando a dispensa do exército e recebendo uma ligação de Lúcia da prisão.

Watch the Grand Theft Auto VI Launch Trailer, featuring the debut of “Flower in a Hurricane" from original score composers Justice feat. Tame Impala, SZA, and King Gizzard & The Lizard Wizard. Fique por dentro das notícias que importam para você!

Grand Theft Auto VI arrives November 19: https://t.co/WC41QIhkKd https://t.co/KpnUHs47JC — Rockstar Games (@RockstarGames) October 15, 2026

O trailer ainda traz alguns detalhes da vida mundana de Leonida, estado que parodia a Flórida nos Estados Unidos, além de estar repleto de cenas de ação, destacando sobretudo a relação entre os protagonistas com a paixão ardente, ao melhor estilo Bonnie e Clyde.

A prévia ainda conta com uma música inédita de Tame Impala, SZA e King Gizzard & The Lizard Wizard chamada Flower in a Hurricane que também estará presente na trilha sonora oficial do jogo já disponível nos serviços de streaming.

Leia Mais: Control Resonant aposta na liberdade de combate e no surrealismo científico

GTA 6 está em desenvolvimento há pelo menos 13 anos dentro da Rockstar Games. Atualmente o jogo conta apenas com uma vaga ideia sobre o que ele deve tratar no modo história. O título contará com a primeira dupla de protagonistas, que será um casal e vai viver aventuras de crime ao melhor estilo Bonnie e Clyde. Lucia Caminos e Jason Duval vão explorar Leonida, no estado da Flórida, nos Estados Unidos.

Grand Theft Auto VI já está disponível para compra na pré-venda. O título chega ao PlayStation 5 e Xbox Series X|S em 19 de novembro deste ano.