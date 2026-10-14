Ace Combat 8: Wings of Theve tem visual de cinema, mas falta variedade

Com um apelo muito maior ao ocidente, novo jogo mantém jogabilidade dinâmica e desafiadora. - (crédito: Reprodução/Bandai Namco)

O novo jogo da saga Ace combat aposta em gráficos mais realistas e em uma história com cara de anime baseado em Top Gun. O título foca no combate aéreo com vários jatos diferentes em missões táticas, nas quais o jogador assume a liderança de um grupo de ação aérea.

Ace combat tem sua base de fãs concentrada majoritariamente no Oriente, e esta nova versão se esforçou para atrair novos curiosos para a franquia. Contudo, o estilo tradicional de controle de aeronaves da série não só inspirou diversos outros jogos, como também guiou muitos dos sistemas de controle e combate aéreo em outros gêneros.

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O oitavo jogo da série coloca o jogador no papel do piloto “Rex”, que assume o posto de Joker 1, conhecido como o “Wings of Theve”. Contudo, assim que ele se torna o ponta do time, o espírito do antigo piloto passa a conversar com ele durante o jogo, esclarecendo que a lenda por trás do jato imbatível do “Wings” é fabricada para intimidar os inimigos.

Nas linhas inimigas

O título ainda conta com um modo cinema ao fim de todas as missões, vendo toda a movimentação que fez ao longo do combate, nela o jogador por registrar alguns momentos no modo foto. (foto: Reprodução/Bandai Namco)

Focado na movimentação aérea, em Ace Combat o jogador controla um caça com até duas armas diferentes e deve caçar os inimigos no céu, travando a mira nas aeronaves adversárias para lançar mísseis ou calculando o tempo exato para acertar disparos de metralhadora. Na categoria de mísseis, o jogador pode equipar até dois tipos de explosivos, variando entre teleguiados para um único alvo, alvos múltiplos e até bombas diversas.

O novo título traz muitos detalhes e visuais dignos da telona durante os combates. Contudo, a jogabilidade ainda é extremamente complicada para quem não tem o costume de pilotar veículos aéreos nos games, justamente por exigir precisão na movimentação: é preciso evitar andar rápido demais e ultrapassar os inimigos, além de calcular o tempo que um caça passará na mira para efetuar os disparos a tempo. Não é algo impossível de aprender; conforme avança na história e nas missões, o jogador consegue se adaptar gradualmente aos controles e ao combate.

Naves

Apesar de tudo, Ace Combat ainda é um jogo de nicho e pode agradar quem já tem a tendência a gostar de jogos de nave. (foto: Reprodução/Bandai Namco)

O título conta com um amplo catálogo de aeronaves, desde modelos clássicos como o F-14, jato famoso por aparecer em diversos filmes de ação, até modelos modernos. Ao completar missões da campanha, o jogador recebe pontos que pode gastar em uma árvore de habilidades para aplicar modificações na aeronave, como mais resistência ou menor dano recebido de armas específicas.

Neste mesmo menu, é possível adquirir novos modelos de jatos para testar em campo, os quais também podem ser utilizados pelo restante da equipe. Apesar de parecer uma mudança meramente estética, as alterações influenciam bastante o comportamento do caça em combate e na movimentação, especialmente no que diz respeito ao peso do avião no ar.

Considerações Finais

Ace Combat 8: Wings of Theve ainda conta com um modo multiplayer que coloca esquadrões de jatos para combater no ar, sendo uma boa alternativa para dar uma respirada da campanha principal. O título tem missões bem repetitivas, focadas apenas no loop de jogabilidade; contudo, há surpresas ao longo da campanha que desafiam tanto as habilidades de pilotagem quanto a capacidade de comando do jogador.

Nota: 6/10

Ace Combat 8: Wings of Theve está disponível para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC

*Está análise foi feita com uma cópia enviada pela Bandai Namco Brasil para PlayStation 5.



