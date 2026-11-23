O que os animais silvestres respiram durante um incêndio florestal ou ao se aproximarem de uma estrada? Para responder a essa pergunta, pesquisadores da Universidade Estadual do Colorado, nos Estados Unidos, desenvolveram um sensor portátil capaz de medir, em tempo real, a exposição da fauna à poluição atmosférica. Acoplado a coleiras com GPS, o equipamento registra a concentração de partículas no ar e permite relacionar os níveis de poluentes aos deslocamentos e às respostas fisiológicas dos animais.

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Batizado de "registrador de fumaça", o dispositivo utiliza um sistema de detecção a laser para identificar partículas finas conhecidas como PM2,5, com diâmetro de até 2,5 micrômetros. Liberados pela queima de vegetação e pela combustão de combustíveis, esses poluentes podem penetrar profundamente no sistema respiratório. A tecnologia, publicada na revista Methods in Ecology and Evolution, também permite monitorar regiões remotas, onde a ausência de estações de medição dificulta avaliar a qualidade do ar.

Embora a fumaça dos incêndios florestais possa se espalhar por centenas de quilômetros e permanecer na atmosfera por semanas, seus efeitos sobre os animais que vivem em liberdade ainda são pouco conhecidos. "Sabemos relativamente pouco sobre os impactos da fumaça de incêndios florestais no comportamento dos animais em campo, especialmente como a vida selvagem em liberdade reage a eventos severos de fumaça", disse, em comunicado, o biólogo que projetou o registrador de fumaça enquanto era pesquisador de pós-doutorado no Departamento de Pesca, Vida Selvagem e Biologia da Conservação da Universidade Estadual do Colorado, Adam Parlin.

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"Esses dispositivos oferecem uma maneira de entender melhor as consequências da perspectiva da vida selvagem — como identificar refúgios durante eventos de fumaça — o que pode fornecer informações práticas para a conservação e o manejo", explicou o pesquisador.

No estudo, o sensor permanecia ativo por 30 segundos a cada 30 minutos, antes de passar para um modo de baixo consumo de energia. A versão projetada para animais também utiliza bateria e energia solar. O próprio sensor pesa apenas cerca de 26 gramas, ajudando a minimizar o impacto sobre o animal.

Qualidade do ar

Os testes foram feitos em cervos-mula (Odocoileus hemionus). Dessa forma, o sensor identificou variações na concentração de partículas conforme a proximidade das estradas. Em outra avaliação, realizada em uma região remota de Utah, as medições chegaram a diferir em uma ordem de magnitude dos registros da estação de monitoramento mais próxima, situada a 20 quilômetros. A discrepância evidencia que os equipamentos convencionais podem não representar com precisão a exposição dos animais em seus próprios habitats.

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De código aberto, o sensor também pode ser adaptado para monitorar outros poluentes e condições ambientais, como temperatura e umidade. Com isso, os pesquisadores esperam identificar áreas que funcionam como refúgios naturais e compreender melhor como a poluição atmosférica interfere na saúde e no comportamento da vida selvagem.



