Brasília quer se tornar um dos principais destinos turísticos do país

Lisboa — Brasília quer ser muito mais do que a capital da arquitetura brasileira aos olhos dos turistas estrangeiros. Por isso, adotou uma estratégia agressiva para se promover na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), um dos principais eventos de turismo do mundo. A meta, segundo Bruno Tempesta, subsecretário de Produtos e Política de Turismo do Distrito Federal, é mostrar todas as faces da sede da República, reconhecidamente um museu a céu aberto, com uma gastronomia riquíssima, cercada por belezas naturais e recheada de eventos o ano inteiro.

“Todos sabem que a arquitetura de Brasília é icônica, mas há muitos outros atrativos oferecidos pela cidade. Temos a vertente religiosa, a vertente esportiva, a vertente rural. Além disso, a cidade respira vida, respira festivais. Acabamos de retomar o Rali dos Sertões, que estava fora do nosso calendário havia anos”, afirma Tempesta. “É esse potencial que precisa ser explorado juntos aos turistas estrangeiros, que, cada vez mais, estão desembarcando na cidade”, complementa. “Não podemos esquecer que Brasília é o único destino turístico do Brasil listado pelo New York Times para este ano.”

Segundo o subsecretário, toda a promoção das belezas de Brasília estão casadas com a atração de mais voos internacionais. Há, hoje, uma rota diária ligando a capital a Lisboa, o que tem facilitado a atração de viajantes europeus. Recentemente, a cidade passou a ser conectada com Lima, no Peru, e, em julho, terá uma rota direta com Santiago, no Chile. “Nós conseguimos ainda, com as grandes companhias aéreas, a possibilidade do stopover em Brasília. Ou seja, os turistas podem parar alguns dias na cidade sem custo adicional nas passagens, antes de se deslocarem para outras localidades”, conta.

Essa parada estratégica é um diferencial dentro de um mercado cada vez mais competitivo. “Promovemos Brasília como um destino turístico diferente dos tradicionais, como Rio de Janeiro, Bahia e outras cidades do Nordeste. Não podemos negar que o Brasil é um país maravilhoso, com muita coisa para visitar, mas Brasília tem todo um diferencial “, reforça Tempesta. “Além disso, temos toda a segurança e a mobilidade que o turista exige, inclusive com um aeroporto que é o segundo hub do país.”

Outra vantagem para os visitantes é a oportunidade de conhecerem cidades históricas que ficam no entorno de Brasília, como Pirenópolis, e de desfrutar da beleza natural da Chapada dos Veadeiros, com todas as suas cachoeiras. Não só: como única cidade moderna considerada patrimônio da humanidade, a capital do país tem um céu espetacular e uma cena musical de fazer inveja. “Ou seja, Brasília é um destino completo”, frisa o subsecretário.

Ele reconhece que são muitos os desafios para colocar Brasília no roteiro definitivo dos turistas, inclusive dos estrangeiros. “Mas estamos dispostos a fazer um trabalho de excelência. Estamos negociando mais voos internacionais, melhorando a infraestrutura da cidade, reforçando a segurança e participando de feiras no exterior. Já estivemos na Argentina e na Espanha, e a receptividade foi muito boa”, relata.