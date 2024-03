Rua do Rio de Janeiro é eleita a 8ª mais legal do mundo; veja lista

A rua Arnaldo Quintela, do bairro Botafogo, no Rio de Janeiro, foi eleita a 8ª mais legal do mundo em ranking da revista Time Out, divulgado na quarta-feira (13/3). Segundo a publicação, o local tornou-se um ponto culinário.

"Antigas oficinas mecânicas tornaram-se lugares aconchegantes para comer e beber. Há restaurantes mais sofisticados para quem prefere saborear um bom vinho acompanhado de uma refeição diferenciada e muitos lugares para dançar até tarde. Se você for legal, provavelmente você está lá", destacou a revista.

O primeiro lugar da lista é ocupado pela rua High Street, em Melbourne, na Austrália. Em seguida, aparecem as ruas Hollywood Road, em Hong Kong, e Décimo Primeiro Leste, em Austin, nos Estados Unidos.

Veja a lista:

1- High Street, Melbourne



2- Hollywood Road, Hong Kong

3- East Eleventh, Austin

4- Guatemala Street, Buenos Aires

5- Commercial Drive, Vancouver

6- Jalan Petaling, Kuala Lumpur

7- Rua da Boavista, Lisboa

8- Arnaldo Quintela, Rio de Janeiro

9- Chazawa-dori, Tóquio

10- Consell de Cent, Barcelona

11- Bree Street, Cape Town

12- Oranienstraße, Berlim

13- Fifth Avenue, Park Slope, Nova York

14- Ban Tad Thong, Bangkok

15- East 3rd Street, Los Angeles

16- Rua Sá de Noronha, Porto

17- Gerrard Street, Londres

18- Conde Duque Street, Madrid

19- Bucareli, Cidade do México

20- Rue de Belleville, Paris

21- 18th Street, Chicago

22- Camden Street, Dublin

23- Foster Street, Sydney

24- Songridan-gil, Seoul

25- Quang An Street, Tay Ho, Hanoi

26- Miracle Mile, Miami

27- Saint-Hubert Plaza, Montreal

28- Troon Street, Atenas

29- Cecil Street, Singapura

30- L.P Leviste Street, Manila