Veja o que fazer e conhecer em Havana

Cuba é muito mais do que suas praias de areias brancas e águas cristalinas, embora esses sejam, sem dúvida, atrativos irresistíveis. Suas cidades guardam tesouros históricos, onde a arquitetura colonial espanhola se mistura com o charme caribenho, resultando em uma atmosfera única e inconfundível.

Havana, a capital, é um verdadeiro museu a céu aberto. Seus edifícios coloridos, ruas de paralelepípedos e carros clássicos dos anos 1950 evocam uma aura nostálgica, transportando os visitantes para uma época passada. Passear pelo Malecón ao pôr do sol, ouvir os acordes de uma rumba ao vivo em uma praça ou simplesmente se perder nas ruas estreitas do centro histórico de Havana Velha são experiências que ficam gravadas na memória de quem as vive.

Cultura cubana

A rica herança cultural de Cuba se manifesta em sua música, dança e arte. De ritmos contagiantes como o son cubano e a salsa até a dança hipnotizante do mambo, a música está em toda parte, acompanhando os passos dos habitantes locais e convidando os visitantes a se juntarem à festa. Os amantes da música podem desfrutar de apresentações ao vivo em bar e clubes em toda a ilha ou até mesmo participar de aulas de dança para aprender os passos tradicionais.

A gastronomia cubana também é uma parte essencial da experiência de viagem. Da clássica combinação de arroz, feijão e carne de porco conhecida como "ropa vieja" aos deliciosos sanduíches de "pan conlechón", os sabores da culinária cubana são simples, porém irresistíveis.

Coração de Havana

A capital vibrante de Cuba cativa os visitantes com sua rica história, arquitetura encantadora e atmosfera carismática. Ao explorar essa cidade única, os viajantes são agraciados com uma variedade de atrações que refletem sua posição como um dos destinos mais fascinantes do Caribe.

Começando pelo coração de Havana, a Praça da Revolução é um marco icônico, onde enormes murais com imagens de líderes revolucionários, como Che Guevara e Fidel Castro, dominam a paisagem. Em contraste, o centro histórico de Havana Vieja transporta os visitantes de volta no tempo, com suas ruas de paralelepípedos, praças pitorescas e edifícios coloniais magnificamente preservados.

A arquitetura impressionante de Havana inclui o imponente Capitólio Nacional (Imagem: Richie Chan | Shutterstock)

Arquitetura de Havana

A arquitetura é uma das maiores atrações de Havana, com pontos de interesse como o imponente Capitólio Nacional, que lembra o Capitólio dos Estados Unidos, e o majestoso Grande Teatro de Havana, conhecido por sua beleza artística e sua importância cultural. Além disso, o famoso Malecón oferece vistas deslumbrantes do oceano e é um local popular para passeios relaxantes à beira-mar.

Arte na capital de Cuba

Para os amantes da arte, o Museu Nacional de Belas Artes é um verdadeiro tesouro, exibindo uma vasta coleção de arte cubana e internacional. Enquanto isso, a música e a dança estão sempre presentes nas ruas de Havana, com locais como a Casa de La Música e o Buena Vista Social Club oferecendo performances ao vivo de ritmos cubanos.

Culinária de Havana

A culinária cubana é uma atração por si só e, em Havana, os viajantes podem desfrutar de uma deliciosa mistura de sabores caribenhos e influências espanholas e africanas. Os restaurantes oferecem pratos autênticos em ambientes charmosos, enquanto os mercados de rua convidam os visitantes a experimentar iguarias locais, como o famoso sanduíche cubano e os refrescantes mojitos.

Para uma experiência autêntica de Havana, os viajantes podem explorar os bairros menos turísticos, como Vedado e Miramar. Lá, é possível interagir com os moradores locais, experimentar a vida cotidiana e descobrir joias escondidas longe das multidões.

Por Cláudia Costa – revista Qual Viagem

