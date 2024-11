Ecoturismo e turismo consciente em Galápagos (Kayaking Ilha San Cristobal (Foto: Neotropic Expeditions))

Um dos destinos mais desejados por viajantes que amam a natureza, as Ilhas Galápagos, localizadas no Equador, revelam paisagens intocadas e uma biodiversidade única, com espécies de animais icônicas e endêmicas, como as tartarugas gigantes de Galápagos, o lobo-marinho-de-galápagos e as iguanas marinhas. Visitar o arquipélago de Galápagos é mais do que uma experiência de viagem – é um convite para refletirmos sobre nosso papel na preservação do planeta.

LEIA TAMBÉM: NYC Hotel Week 2025: hotéis em Nova York com 25% de desconto

Para desvendar Galápagos de forma singular e consciente, a operadora Neotropic Expeditions, especialista em viagens personalizadas de ecoturismo, aventura e cultura pelo Equador, criou o programa Aventura Multiesportiva em Galápagos, um roteiro de cinco dias que combina conforto, experiências transformadoras e turismo responsável.

O itinerário, que inclui diversas atividades de nível leve e moderado para conhecer as ilhas Isabela e Santa Cruz, propõe uma conexão mágica e consciente com a natureza do arquipélago. As atividades são acompanhadas por guias naturalistas locais certificados e alguns dos melhores guias de aventura do mundo.

Aventura Multiesportiva (Foto: Neotropic Expeditions)

LEIA TAMBÉM: 6 dicas para fazer uma viagem internacional mais barata em dezembro e janeiro

Cercados pelo cenário deslumbrante das Ilhas Galápagos, os viajantes são convidados a embarcarem em aventuras de:

• Caiaque com a vida marinha: uma atividade leve, remando no mar azul-turquesa ao lado de tartarugas marinhas, tubarões, iguanas marinhas e leões marinhos.

• Caminhada por vulcões ativos: trilha pela borda de uma enorme e ativa caldeira vulcânica, descobrindo extraordinárias formações de lava.

• Mountain bike ao longo da costa: um pedal ao longo de uma rota exclusiva e de baixo impacto ao longo do litoral intocado.

• Snorkeling em águas tropicais: mergulho nas águas cristalinas de Galápagos, praticando snorkel entre peixes coloridos, tartarugas marinhas, tubarões, leões marinhos e arraias.

• Visita a tartarugas gigantes: caminhada entre as tartarugas gigantes de Galápagos em seu habitat natural.

• Praias paradisíacas: depois de um dia ativo, os viajantes têm a oportunidade de relaxar nas praias tranquilas de água azul turquesa, onde leões marinhos e iguanas marinhas também aproveitam o sol.

LEIA TAMBÉM: Acampamento de férias para crianças e adolescentes na Serra da Mantiqueira

A Aventura Multiesportiva em Galápagos inclui hospedagem em hotéis de conforto ou classe premium que adotam práticas de sustentabilidade e refeições frescas elaboradas com ingredientes locais.

Mais informações e reservas pelo site.