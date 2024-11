O Brasil já festeja o Natal (Foto: Ubiraney Silva)

O Natal, é uma das festas mais significativas do calendário festivo mundial e especialmente do calendário cristão, uma vez que é o período em que se comemora o nascimento de Jesus Cristo, filho de Deus, narrado na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Lucas (2:1-20).

Esta celebração, repleta de simbolismo e tradição, para muitos, é um momento de reflexão, amor e união familiar e para outros tantos, é um período de festas e confraternizações.

No contexto Bíblico, o Evangelho da Natividade, é uma das mais lindas passagens do livro sagrado. Nela, Lucas descreve o nascimento de Jesus em Belém a cidade de Davi, durante o censo ordenado pelo Imperador Augusto. Momento simbólico, quando Maria, grávida pelo Espírito Santo, e seu esposo José, estão em Belém, onde Jesus nasce em uma manjedoura.

Se analisarmos a natividade considerando os seus aspectos religiosos, entendemos que o nascimento do Menino Jesus, simboliza a encarnação do próprio Deus, explicitando seu amor e zelo com toda a humanidade.

O livro sagrado conta, que o nascimento de Jesus se deu em uma manjedoura, pelo fato de o casal não ter encontrado pouso em nenhuma hospedaria. Imaginem, Jesus, o Filho de Deus, nasce em circunstâncias humildes, enfatizando a importância da simplicidade e da obediência.

Por fim, o nascimento de Jesus, o prometido, foi anunciado como uma grande benção para todos. Este evento, simbolizou a salvação e a redenção para todos os povos.

Tradições e símbolos do Natal

Anos e anos depois, comemoramos o Natal, ou tempo da Natividade, com as representações dos presépios, que encenam o nascimento de Cristo, com as inevitáveis imagens de Maria, José, os animais e o esperado Jesus!

São tradições e símbolos que marcam a passagem da festa nas ruas, nas casas, nas igrejas, em todo o lugar em que a simbologia da vida eterna e da esperança possam ser marcadas com uma Árvore de Natal.

O presépio se torna também, o lugar mais adequado para a instalação de mais um dos símbolos natalinos, a Estrela de Belém. Esta peça, cumpre o papel de representar o guiamento dos Reis Magos até a manjedoura santa.

E todo Natal bem comemorado, vem também recheado de luzes, festejos e muitos cânticos temáticos, celebrando o nascimento do Menino Jesus.

No Brasil, apesar de estarmos ainda fechando o mês de novembro, as cidades, as lojas e o coração da população, já estão literalmente embalados para presente!

Decorações suntuosas enfeitam ruas, casas, prédios comerciais, templos religiosos dentre outros. Não importa a classe social, em todos os bairros veremos uma luzinha piscando, lembrando-nos que Jesus está vindo e que estamos vivendo um tempo especial.

Como já virou uma tradição, as Cidades Históricas de Minas Gerais, não ficam para trás, quando o assunto é comemorar o Natal.

Como um grande celeiro cultural e um dos maiores destinos para o turismo no estado de Minas Gerais, as Cidades Históricas se preparam para se tornarem as grandes atrações no período natalino.

Natal em Minas Gerais

O Natal em Minas Gerais é uma experiência rica e única! Eu, como bom mineiro, posso garantir a vocês, que especialmente nas cidades históricas como Ouro Preto, Diamantina, Tiradentes, São João Del-Rei, Itabirito e Mariana os turistas encontram um ambiente mágico, com decorações, iluminações, eventos culturais e religiosos que atraem um fluxo de todo o país.

Natal Iluminado de Itabirito (Foto: Paulo Souza)

Investimentos e campanhas de promoção são organizados para que as atrações culturais, cuidadosamente preparadas para este grande cardápio festivo sejam amplamente aproveitados pelo público local e pelos visitantes.

Ouro Preto, Mariana e Itabirito, cidades vizinhas e tradicionalmente festeiras, se adornam com luzes e decorações, destacando a arquitetura colonial, contrastando com o movimento comercial que fica muito ampliado neste período e isso significa a oportunidade para experiências como, circular pelo verdadeiro presépio em que Ouro Preto se transforma e, já ficando tradicional, a decoração mais que especial na Praça Tiradentes, é um dos principais cartões-postais.

Mariana, se ilumina por completo e o Centro Histórico, que já carrega toda uma simbologia religiosa e de tradição, nos lembra a cada esquina, que Jesus Cristo está chegando e que vale muito a pena esperá-lo em um lugar tão especial como esta cidade. Neste período, a cidade oferece um Natal mais tradicional, com missas e celebrações religiosas.

Itabirito, uma cidade que respira musicalidade e cultura, se prepara para oferecer um cardápio privilegiado e repleto de música, emoção, solidariedade e um farto roteiro gastronômico que pode ser aproveitado na cidade.

Um pouco mais distante do quadrilátero ferrífero, São João Del Rei e Tiradentes, também se transformam em grandes presépios, que se juntam ao casario e a riqueza da arquitetura local, para encantar os olhos de todos que por ali estão.

Já mais distante ainda, no comecinho do Vale do Jequitinhonha, Diamantina, terra de tantas personalidades importantes, oferece um Natal mais reservado, com missas e celebrações religiosas, além de apresentações culturais, também em cenários deslumbrantes.

Viajar nesse período requer planejamento

Não preciso dizer tão claramente o óbvio, concordam? Em todas estas cidades, as celebrações religiosas, as igrejas históricas, os concertos e espetáculos, a riqueza da produção associada ao turismo, as comidas típicas tradicionais da festa e os passeios opcionais pelas cidades, garantem ocupação para toda a família e em tempo integral.

Mas é bom lembrar, vale o planejamento com antecedência, garantir as reservas das hospedagens e dos passeios escolhidos, respeitar sempre as tradições e as regras de preservação do patrimônio cultural e se esbaldar com a riqueza da gastronomia mineira. Assim, garanto a vocês, que todos terão um Natal inesquecível em 2024.

Agora, o tempo de Natal também se torna ainda mais especial, quando falamos das comemorações nas cidades da Serra Gaúcha, lugares lindos, clima especial, paisagens magníficas e muitos atrativos em todas as cidades que podem e devem ser visitadas neste período.

Natal em Nova Petrópolis/ RS (Foto Ubiraney Silva)

Claro, destaco Gramado e Canela, que são imperdíveis, mas recomendo também Nova Petrópolis, uma grata surpresa no quesito organização urbana, segurança e beleza cênica, sem falar das inúmeras atrações culturais e turísticas que ficam a nossa disposição.

Talvez não seja tão adequado neste conteúdo, lembrarmos de um período tão ruim, mas após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em 2023, essas celebrações são fundamentais para a recuperação econômica do estado e se podemos contribuir com nossa visita e nosso consumo turístico, porque não o fazer não é mesmo. A satisfação, ali sim, é garantida!

Impacto econômico gerado pelo Natal

Sabemos que é primordial comemorarmos este período do calendário turístico cultural, porque é um momento de festas no mundo inteiro, mas não podemos ficar desatentos, para o impacto econômico, que o fluxo do turismo consumidor de tantas atrações pode gerar em todas as praças visitadas.

Falamos da geração de empregos formais e informais, fixos e temporários, criando novas e diversificadas oportunidades de trabalho. Tudo isso provoca uma injeção de recursos e receitas para os comerciantes, artesãos, doceiras, salgadeiras, cozinheiras, prestadores de serviços, que muitas vezes garantirão a sobrevivência por um longo período.

Como já citamos, o período contribui também para a recuperação econômica, especialmente do estado do Rio Grande do Sul, que não se cansa de caprichar na promoção de suas belezas naturais e culturais.

Natal minha gente, é tempo de expectativas. Esperamos os nossos presentes, na ansiedade de aguardar se realmente eles chegarão! Vivemos a expectativa de dias melhores em nossas vidas, com mais sorte, mais harmonia e prosperidade e vivemos a expectativa de termos uma vida longeva e feliz.

O Natal é o tempo de esperança, de renovação e cuidado conosco e com o próximo.

Relaxe, perca a vergonha e se deixe embalar pela magia do Natal. Abrace, cante, coma bastante, aproveite sua família, faça suas orações e acredite, que Jesus renasce mais uma vez em nossas vidas, para que tenhamos um futuro mais assertivo, próspero e repleto de felicidades!

Eu creio e torço para que você também creia!

Até a próxima.

