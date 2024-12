Incêndio destrói casa em Ceilândia e proprietária dispensa perícia

Um incêndio destruiu uma casa na Vila Madureira, em Ceilândia, na madrugada desta terça-feira (3/12).

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), quando as equipes chegaram ao local, o fogo já havia tomado conta de dois cômodos e uma densa nuvem de fumaça cobria a casa.

Como o imóvel estava vazio, os bombeiros precisaram arrombar a porta para iniciar o combate às chamas. Ninguém ficou ferido durante a ocorrência.

A proprietária do imóvel, que chegou ao local após ser informada sobre o incêndio, preferiu não solicitar perícia para identificar as causas do ocorrido.