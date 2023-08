Dia do Folclore: relembre os personagens da cultura popular brasileira

Saci-Pererê

O Saci-Pererê é um garoto negro brincalhão, de gorro vermelho, cachimbo e de uma perna só. Sua lenda nasceu nas tribos indígenas, do Sul do país. O termo 'Saci' vem do tupi e tem relação com um pássaro. Ele é conhecido por ser muito brincalhão e pregar peças nas pessoas