Desafios

As próximas reuniões do Brics, como a atual em Joanesburgo, deve gerar debates sobre meio ambiente, crescimento econômico, guerra na Ucrânia e possível inclusão de novos países no grupo. A 15ª Cúpula é a primeira após a pandemia. Na comitiva brasileira também está a ex-presidente e atual presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), Dilma Rousseff